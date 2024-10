Il gladiatore 2: le tracce della colonna sonora, ascolta ora "Strength and Honor" di Harry Gregson-Williams

Pubblicazione: 04 ottobre alle 16:58

Il 15 novembre sarà disponibile l'album della colonna sonora del Gladiatore 2 pubblicato da Decca Records. L'album include la musica originale del film composta da Harry Gregson-Williams (Le Cronache di Narnia, Shrek, Le Crociate, Sopravvissuto - The Martian). Una prima traccia, Strength and Honor, è già disponibile per lo streaming e potete ascoltarla qui sotto.

Le tracce dell'album

1. Gladiator II Overture (3:01)

2. Lucius, Arishat and the Roman Invasion (8:34)

3. I’ll Wait for You (5:51)

4. Ostia (4:11)

5. Angry Baboons (2:00)

6. Strength and Honor (3:21)

7. Acacius Returns (1:26)

8. City of Rome (1:55)

9. Defiance (0:55)

10. I See Him in You (2:59)

11. Acacius in the Colosseum (6:43)

12. Let the Gods Decide (4:08)

13. Macrinus’ Plan (3:34)

14. I Need You to Do This (3:52)

15. Smooth Is The Descent (4:22)

16. Now That I Have Found You (2:43)

17. Echoes in Eternity (2:15)

18. War, Real War (3:30)

19. The Dream Is Lost (2:45)

20. Now We Are Free – Lisa Gerrard, Gavin Greenaway & The Lyndhurst Orchestra (4:18)

Il gladiatore 2 uscirà nelle sale il 14 novembre.