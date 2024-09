Il gladiatore 2, Connie Nielsen: "Ridley Scott è bravissimo a combinare il cinema alla vecchia maniera e le nuove tecnologie"

Vent'anni dopo l'uscita del Gladiatore Connie Nielsen torna a vestire i panni di Lucilla, la madre del protagonista del Gladiatore 2 Lucio (Paul Mescal).

Ridley ha avuto accesso a tecnologie che, ai tempi del Gladiatore, erano ancora in una fase piuttosto iniziale. Questa volta, vedrete ciò che io stessa ho visto con i miei occhi, ovvero che tutto è stato potenziato grazie alle ultime tecnologie. Ridley è bravissimo a combinare il vero e proprio antico mestiere del cinema — set reali, persone reali, tutto reale — e le nuove tecnologie a sua disposizione.

L'attrice ha raccontato come è stato tornare a lavorare cone come le nuove tecnologie renderanno l'esperienza del film ancora più spettacolare:

Ridley vuole davvero che le persone abbiano esperienze viscerali e che poi le esprimano davanti alla macchina da presa. Ho avuto l’opportunità di camminare nel Colosseo, che è straordinario quanto lo era quando ci sono entrata per la prima volta 25 anni fa. È lo stesso. Ed è stata un'esperienza molto emozionante per me. Ho così tanti ricordi meravigliosi di quel tempo, ed è stato meraviglioso guardarsi indietro e poi, all'improvviso, ritrovarsi lì di nuovo. È stato sinceramente piuttosto sconcertante vivere quell'esperienza.