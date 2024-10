Il gladiatore 2: l'annuncio della Royal Premiere, una pioggia di poster e un dietro le quinte che mostra i set colossali

Pubblicazione: 10 ottobre alle 10:54

Manca poco più di un mese all'uscita di Il gladiatore 2, il film di Ridley Scott con Paul Mescal nei panni del figlio di Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe).

La prima mondiale

Per portare la storia di Lucio al cinema il regista ha fatto le cose in grande, come dimostra un nuovo dietro le quinte che ci mostra i colossali set e che potete ammirare qui in alto.

La prima mondiale a Londra si terrà il 13 novembre, un giorno prima dell'uscita del film in Italia e sarà, in virtù di una collaborazione tra la Paramount Pictures e la Film and TV Charity una Royal Film Performance, perciò sarà anche un evento di raccolta fondi a scopo benefico alla presenza della famiglia reale.

L'ultima "prima reale" era stata quella di Top Gun: Maverick nel 2022 a cui avevano partecipato il Duca e la Duchessa di Cambridge. La pellicola verrà effettivamente proiettata altrove nei giorni precedenti, ma il 13 novembre si terrà il primo, grosso evento alla presenza di cast e troupe.

La Paramount porterà Il gladiatore 2 al cinema il 15 novembre nel Regno Unito e il 22 novembre negli stati Uniti.

L'annuncio delle prevendite

Gli attori del film hanno inoltre annunciato che negli Stati Uniti le prevendite sono state aperte!

I poster PLF

Ecco una serie di locandine destinate ai cinema PLF, dove sarà possibile vedere il film in 4DX, ScreenX, Dolby, D-Box e IMAX.

Il gladiatore 2 uscirà nelle sale italiane il 14 novembre, qui trovate la scheda del film.