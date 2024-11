Il gladiatore 2, Ridley Scott risponde alle critiche sulla battaglia navale nel Colosseo: "Vi sbagliate di grosso"

Pubblicazione: 06 novembre alle 10:51

Il gladiatore 2 non è ancora uscito al cinema e già fioccano le prime critiche sull'inaccuratezza storica del film. A essere presa di mira è soprattutto la scena, visibile nel trailer, del Colosseo riempito d'acqua per combattere una battaglia navale, con tanto di squali che nuotano al suo interno.

Ridley Scott però, come sempre, non ha paura delle critiche e risponde con fermezza:

Vi sbagliate di grosso. Il Colosseo è stato davvero riempito d'acqua, e ci sono state battaglie navali... Se puoi costruire un Colosseo, puoi riempirlo di dannata acqua. State scherzando? E si può portare qualche squalo in una rete dal mare, ma dai, ovvio che potevano farlo.

Accuratezza storica o meno, Il gladiatore non è un documentario né ha pretese di esserlo. Quello che è certo è che le naumachiae (battaglie navali) esistevano nell'antica Roma, anche se forse non come le ha immaginate Scott.

Il gladiatore 2 uscirà nei cinema il 13 novembre.