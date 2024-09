Il gladiatore 2: Ridley Scott spiega perché era importante tornare nel Colosseo

Pubblicazione: 16 settembre alle 17:38

Come Massimo Decimo Meridio (Russel Crowe) anche Lucius Verus (Paul Mescal), protagonista del Gladiatore 2, combatterà nel Colosseo.

Passi in rassegna tutte le domande possibili: Posso tornare a Roma? Posso entrare di nuovo nel Colosseo? Perché l'abbiamo già fatto con Russell [Crowe]. E la risposta è: devi assolutamente essere nel Colosseo perché il film si chiama Il gladiatore. Non avrei saputo come girarlo senza tornare nel Colosseo, non avrebbe avuto senso farlo altrimenti.

Lo stessoha spiegato perché hanno deciso di tornare nell'arena romana anche per il sequel:

Il film comincia due decenni dopo gli eventi del primo capitolo, con Lucius in Numidia, sulla costa africana. In seguito a un'invasione da parte dei romani, Lucius viene ridotto in schiavitù e condotto a Roma per combattere come gladiatore.

Il gladiatore 2 uscirà al cinema il 14 novembre.