Pubblicazione: 18 novembre alle 17:51

A distanza di oltre 25 anni dal cult natalizio che ha conquistato milioni di famiglie, il sequel di Come il Grinch rubò il Natale potrebbe finalmente diventare realtà. Ma prima di dare il via libera al progetto, il regista Ron Howard ha posto una condizione precisa, la sceneggiatura dovrà essere all'altezza del film originale. In una recente intervista, Howard ha frenato l'entusiasmo dei fan: "Non andremo avanti a meno che non pensiamo di avere una grande sceneggiatura, e al momento non abbiamo nemmeno una sceneggiatura".

. Si tratta di Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel, professionisti affermati a Hollywood. Howard ha spiegato di voler preservare "lo spirito di Dr. Seuss, il suo mix di commedia e fantasia", sottolineando che lui e Jim Carrey condividono la stessa posizione, non realizzare il film se non ci saranno le condizioni per renderlo davvero speciale.

A rendere particolarmente delicata la decisione è l'eredità del primo capitolo. Uscito nel 2000 e tratto dal libro per bambini di Dr. Seuss del 1957, il film con Jim Carrey nei panni del Grinch e Taylor Momsen in quelli di Cindy Lou Who ha incassato oltre 345 milioni di dollari nel mondo. Negli anni è diventato una tradizione natalizia per moltissime famiglie, grazie all'interpretazione di Carrey e all'equilibrio tra comicità, fantasia e tenerezza. "Siamo così orgogliosi del film originale", ha raccontato Howard, ricordando quanto sia importante per lui e per l'attore aver contribuito alla nascita di un classico senza tempo.

Se il sequel dovesse ottenere il via libera, manterrebbe la formula del predecessore, una commedia fisica in live-action, senza trasformare il Grinch in un personaggio animato in CGI. Howard vorrebbe migliorare le condizioni di lavoro sul set, soprattutto per quanto riguarda il trucco. Durante le riprese del 2000, Carrey aveva affrontato momenti molto difficili a causa delle protesi e delle lenti a contatto, arrivando a soffrire di attacchi di panico. I progressi tecnologici compiuti negli ultimi 25 anni potrebbero rendere l'esperienza meno impegnativa per l'attore.

"Procederemo con cautela ma speranzosi verso un altro film, perché entrambi crediamo nella premessa", ha dichiarato il regista, lasciando aperta la possibilità di tornare nel mondo del Grinch.. Tutto dipenderà dalla qualità della storia e dalla capacità degli sceneggiatori di trovare un racconto che convinca Howard e Carrey.

L'obiettivo è evitare che il desiderio di riportare sul grande schermo un personaggio così amato si traduca in un sequel incapace di rispettare l'originale. Per Howard e Carrey la priorità resta preservare la magia del film del 2000, senza cedere alla tentazione di realizzare un seguito soltanto per sfruttarne il successo. I fan dovranno ancora aspettare per sapere se il Grinch tornerà al cinema, ma una cosa è già chiara, senza una sceneggiatura convincente, il progetto non andrà avanti.