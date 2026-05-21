Il magico mondo che ha consacrato Anne Hathaway al cinema fantasy, tornerà con una nuova serie TV

Pubblicazione: 21 maggio alle 09:00

Più di vent'anni dopo aver interpretato la giovane Ella costretta a obbedire a qualsiasi ordine, Anne Hathaway è pronta a tornare nel magico mondo che l'ha consacrata come principessa del cinema fantasy. Ma questa volta non sarà davanti alla telecamera: l'attrice, attualmente protagonista del fenomeno da box office Il Diavolo Veste Prada 2, vestirà i panni di produttrice esecutiva per una serie tv targata Disney+ ispirata al cult del 2004 Ella Enchanted - Il Magico Mondo di Ella.



Il progetto è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, ma le linee guida sono già tracciate. La sceneggiatura sarà affidata a Ilana Wolpert, mentre Beth Schwartz assumerà il ruolo di showrunner, figura cruciale per dare coerenza narrativa a una serie che promette di rileggere in chiave moderna una storia già amata da milioni di spettatori in tutto il mondo. La trama riprenderà il nucleo centrale del film: Ella, benedetta alla nascita dalla fata Lucinda con il "dono" dell'obbedienza assoluta, scopre presto che quel regalo è in realtà una maledizione. Ogni ordine ricevuto diventa un imperativo inderogabile, trasformando la sua vita in una gabbia invisibile.

Ma qui arriva il primo grande stacco rispetto alla pellicola originale: Disney+ intende abbandonare la classica rilettura fiabesca in stile Cenerentola per abbracciare un'ambientazione scolastica, con un campus universitario come palcoscenico principale. Il riferimento dichiarato è Mercoledì, la serie Netflix che ha conquistato il pubblico globale mescolando atmosfere gotiche, ironia dark e dinamiche adolescenziali. Nel nuovo progetto, dunque, la magia si intreccia con problematiche contemporanee come il bullismo, la ricerca dell'identità, le prime amicizie vere e i conflitti generazionali. Un cambio di registro netto, che mira a intercettare una generazione cresciuta tra TikTok e piattaforme streaming, abituata a narrazioni più stratificate e meno ingenue.

Non è ancora chiaro se Anne Hathaway apparirà anche in scena, magari in un ruolo diverso da quello di Ella, o se si limiterà al lavoro dietro le quinte. La sua partecipazione come produttrice esecutiva è comunque un segnale forte: l'attrice ha sempre dimostrato un legame affettivo con quel personaggio, che segnò il suo passaggio da star emergente a nome di richiamo internazionale. All'epoca aveva appena vissuto il successo de Il Diario della Principessa e Ella Enchanted consolidò la sua immagine di eroina moderna, capace di mescolare fragilità e determinazione.



La sfida per Disney+ sarà mantenere lo spirito ribelle e ironico del film, senza tradire le aspettative di chi lo ricorda con nostalgia, e al contempo costruire una serie capace di parlare al pubblico di oggi. L'ambientazione scolastica potrebbe rivelarsi la chiave giusta: trasformare la maledizione dell'obbedienza in una metafora delle pressioni sociali, del conformismo e della difficoltà di trovare la propria voce in mezzo al rumore del mondo.



Al momento non è ancora partito il casting e non ci sono certezze sulla messa in produzione effettiva. Disney+ sta esplorando il terreno, valutando se il progetto possa diventare uno dei suoi nuovi cavalli di battaglia, sulla scia di altre operazioni nostalgia rilette in chiave moderna. La presenza di Anne Hathaway, il ritorno di un titolo iconico e l'intenzione di virare verso toni più maturi sono indizi che lasciano ben sperare.