Il meglio del cinema in casa: le nuove uscite imperdibili di marzo da vedere sulle piattaforme streaming

Pubblicazione: 09 marzo alle 08:30

Marzo si prospetta un mese ricco di nuove uscite per gli appassionati di cinema. Sulle principali piattaforme di streaming e sui canali TV, tra cui Sky Cinema, Netflix e Prime Video, arrivano titoli attesissimi, da film originali a sequel molto attesi. Gli amanti della settima arte troveranno sicuramente qualcosa di interessante da segnare in agenda.

Sky Cinema Uno si prepara a regalare ai suoi spettatori una serie di film imperdibili. Tra le prime visioni più attese, si segnala il terzo capitolo di una saga che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo:. Questo nuovo episodio della serie thriller vede l'introduzione di nuovi volti, come Arianna Greenblatt e Justice Smith, che si uniscono al cast composto da Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Isla Fisher. Tra le location più affascinanti di questa avventura, spiccano Londra, Anversa e Abu Dhabi.

A seguire, il 9 marzo, arriva Absolution - Storia Criminale, un thriller con l'icona Liam Neeson, che interpreta un uomo di malavita ormai in pensione, che desidera fare i conti con il suo passato. La sua lotta interiore è interrotta da una serie di eventi che lo riportano nel bel mezzo di una guerra pericolosa, dove la sua memoria vacilla.

vede Emma Thompson in un ruolo drammatico, quello di una vedova che si trova coinvolta in una pericolosa missione per salvare una ragazza rapita. Il film si svolge nelle gelide terre del Minnesota, creando un'atmosfera carica di tensione.

Il 23 marzo sarà la volta di Cinque Secondi, un dramma emozionante diretto da Paolo Virzì, che racconta la storia di Adriano Sereni, un cinquantenne che vive una vita solitaria e scontrosa, ma che troverà una nuova convivenza dopo l'incontro con una comunità di giovani.

Infine, il 30 marzo, arriva Fight or Flight - Tensione ad Alta Quota, con Josh Hartnett nei panni di un ex agente speciale che si ritrova coinvolto in una missione mortale su un volo di linea, dove tutti i passeggeri sono assassini.

Su Prime Video, il 20 marzo arriva Agente Zeta, un film thriller spagnolo che racconta la storia di una caccia all'uomo per recuperare un superstite di una missione colombiana andata male. Nel cast, Mario Casas e un gruppo di agenti segreti impegnati in un gioco mortale.

Le novità su Netflix e altri titoli da non perdere

Marzo 2026 porta su Netflix l'atteso sequel di Peaky Blinders. Peaky Blinders: The Immortal Man arriva il 20 marzo e vede il ritorno di Cillian Murphy nei panni di Tom Shelby, mentre la Seconda Guerra Mondiale infuria sullo sfondo di una nuova stagione drammatica e avvincente. Al fianco di Murphy, un cast stellare composto da Rebecca Ferguson, Barry Keoghan e Tim Roth.

I migliori film di marzo in streaming - Prime Video

Molti altri film imperdibili arriveranno questo mese. Su Paramount+ dal 3 marzo, è disponibile Conversazioni con altre donne, con Valentina Lodovini e Francesco Scianna, che esplorano la complicata dinamica tra due ex coniugi. A partire dal 25 marzo, Prime Video offrirà Pretty Lethal - Ballerine all'Inferno, un thriller psicologico con Uma Thurman che coinvolge un gruppo di ballerine intrappolate in una situazione pericolosa.

Non resta che scegliere il proprio film e godersi una serata all'insegna del miglior intrattenimento cinematografico.