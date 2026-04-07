Il miglior dramma storico di Netflix sta per lasciare la piattaforma (questa potrebbe essere l'ultima occasione per vederlo)

Pubblicazione: 07 aprile alle 15:23

Mentre tutti erano ipnotizzati dalle battaglie per il Trono di Spade, un'altra serie stava silenziosamente ridefinendo gli standard del dramma storico televisivo. Black Sails, prequel della celebre opera di Robert Louis Stevenson Treasure Island, ha saputo costruire in quattro stagioni un universo narrativo capace di rivaleggiare con le produzioni più blasonate del panorama seriale contemporaneo.



La serie, andata in onda dal 2014 al 2017 su Starz, racconta l'era d'oro della pirateria nei Caraibi del XVIII secolo attraverso una lente che mescola fiction letteraria e realtà storica. Un esperimento narrativo audace che ha richiesto un budget considerevole e una dedizione maniacale ai dettagli. Per dare vita a una singola nave servivano oltre 300 operai, un dato che testimonia l'ambizione produttiva di un progetto che non voleva scendere a compromessi.



La trama si sviluppa negli eventi che precedono il romanzo di Stevenson, introducendo personaggi iconici come Long John Silver e il Capitano Flint, ma con una profondità psicologica raramente vista in produzioni di genere. Black Sails non si limita a raccontare avventure piratesche: esplora temi universali come il colonialismo, la concentrazione del potere, l'identità personale e la lotta per la libertà in tutte le sue forme.

Black Sails - Netflix

Ciò che distingue questa serie da molte altre produzioni del periodo è la scelta di privilegiare effetti pratici ed elaborate scenografie rispetto alla computer grafica. Una decisione che ha reso il prodotto incredibilmente resistente al passare del tempo. Mentre altre serie coeve mostrano oggi i segni dell'invecchiamento tecnico, Black Sails mantiene una tangibilità visiva che continua ad affascinare.



La componente storica è gestita con un equilibrio notevole tra accuratezza e libertà creativa. La serie presenta figure realmente esistite come Anne Bonny, Jack Rackham e Edward Teach, meglio conosciuto come Barbanera. La storica della pirateria Rebecca Simon ha analizzato una delle scene di battaglia della serie, assegnandole un punteggio di sette su dieci per l'accuratezza storica e lodando la rappresentazione della divisione degli equipaggi prima dello scontro.



Naturalmente, trattandosi di un prequel di un'opera di fantasia, Black Sails si prende delle libertà narrative significative. Alcuni incontri tra personaggi sono inventati, le cronologie vengono compresse o alterate per esigenze drammatiche. Ma queste modifiche non tradiscono lo spirito dell'epoca: piuttosto, lo amplificano attraverso una lente che rende la narrazione più coinvolgente senza sacrificare la credibilità di fondo.

Black Sails - Netflix

Con 38 episodi distribuiti su quattro stagioni, ciascuno della durata di circa un'ora, Black Sails si presta perfettamente al binge-watching. È una serie che richiede attenzione ma ripaga con una costruzione narrativa progressivamente sempre più complessa e stratificata. Dopo un inizio che serve a stabilire personaggi e dinamiche, lo show accelera costruendo tensione attraverso scontri politici, battaglie navali spettacolari e tradimenti che ridefiniscono continuamente gli equilibri di potere.



Il fatto che la serie stia per lasciare il catalogo Netflix rende questo il momento ideale per recuperarla. Dopo anni di relativa oscurità, Black Sails sta finalmente ricevendo il riconoscimento che merita, diventando un successo tardivo sulle piattaforme di streaming. Il passaparola sta facendo quello che la promozione iniziale non era riuscita a fare: trasformare una serie sottovalutata in un culto per appassionati di drammi storici di qualità.