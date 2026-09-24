Il nome della rosa compie 40 anni: 5 segreti e curiosità incredibili che non sapevi sul film

Pubblicazione: 24 settembre alle 11:16

Diretto da Jean-Jacques Annaud e tratto dal capolavoro di Umberto Eco, Il nome della rosa festeggia i suoi quarant'anni conservando intatta la sua aura di mistero. La celebre pellicola ha debuttato nelle sale statunitensi il 24 settembre 1986, data che segnato un prima e un dopo nel mondo del cinema. Dietro la telecamera e tra i corridoi oscuri della biblioteca più famosa del mondo si consumarono storie parallele, provini impossibili e scelte coraggiose che hanno reso questa pellicola un cult assoluto.

All'interno di questo scenario affascinante si celano curiosità insospettabili, a cominciare dal clamoroso no di Franco Franchi: la celebre spalla comica, il monaco deforme e grottesco, ma l'affare sfumò definitivamente perché l'attore si rifiutò categoricamente di farsi la tonsura e tagliare i capelli, lasciando così spazio a Ron Perlman.

Una fortezza costruita dal nulla fu necessaria per dare vita a tutto ciò, poiché per ricreare il complesso monastico medievale la produzione fece edificare una delle abbazie cinematografiche più grandi mai viste in Europa, situata proprio sulle alture abruzzesi in un set faraonico e blindato. A questo si aggiunse il primo scetticismo di Umberto Eco, il quale fu inizialmente molto diffidente nei confronti di Hollywood e del cinema europeo, convinto che il suo romanzo densissimo di filosofia e citazioni fosse intraducibile per il grande schermo, prima di ricredersi sulla potenza visiva del regista.

La lavorazione fu inoltre segnata da ore di sofferenza sotto il trucco per trasformare gli attori in una galleria di monaci e inquisitori con protesi complesse che dovevano resistere al fango e al freddo. Infine, l'opera fu un kolossal europeo da record: voluto fortemente dal produttore Franco Cristaldi, il film richiese un budget mastodontico per gli standard dell'epoca, unendo investimenti italiani, francesi e tedeschi in una scommessa creativa senza precedenti.

Oggi, a quarant'anni da quel debutto che lasciò un segno indelebile nel genere mystery e nel cinema internazionale,. Una lezione di cinema d'altri tempi che, tra enigmi irrisolti, filosofia e una galleria di personaggi indimenticabili, continua a inchiodare gli spettatori allo schermo, confermandosi come un intramontabile capolavoro della cultura pop e d'essai.