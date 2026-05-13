Il nuovo film di Ozptek con Sabrina Ferilli e Vanessa Scalera: dove vederlo, trama e curiosità

Pubblicazione: 13 maggio alle 19:00

Il Natale 2026 si preannuncia come un momento di grande intensità emotiva per il cinema italiano grazie al ritorno dietro la macchina da presa di Ferzan Ozpetek.

Il suo nuovo progetto, intitolato, si presenta come un’opera corale che esplora la profondità dei legami umani, ponendo al centro della scena la figura magnetica di una diva del cinema e un gruppo di amici le cui vite si intrecciano in un racconto sospeso tra presente e ricordo.

La sceneggiatura, scritta dal regista insieme a Carlotta Corradi ed Elisa Casseri, si configura come un vero e proprio inno alla memoria e a quegli affetti capaci di resistere all’usura del tempo, restando fedeli a se stessi in ogni circostanza della vita.

Arrivano Vanessa Scalera e Sabrina Ferilli: duo d'eccezione

L’attesa per questa pellicola è alimentata anche da un cast straordinario che mescola ritorni eccellenti e debutti assoluti nell'universo del regista. Per la prima volta, infatti, Sabrina Ferilli entrerà a far parte del mondo poetico di Ozpetek, affiancando Vanessa Scalera in un binomio femminile di grande carisma.

Insieme a loro si muoveranno volti già cari al pubblico del cineasta, come Luca Argentero, Geppi Cucciari e Mara Venier, oltre alla presenza internazionale dell'attore spagnolo Miguel Ángel Silvestre. La narrazione sarà arricchita dalle interpretazioni di Liliana Bottone, Erik Tonelli, Carmine Recano, Alvise Rigo, Lorenzo Franzin e Marco Aceti, in attesa che vengano svelati gli ultimi nomi che completeranno questa nutrita famiglia artistica.

Le riprese, fissate per l'inizio di giugno, daranno il via a una produzione ambiziosa che vede collaborare la Marco Belardi Production con Faros Film, A1 Picture e Vision Distribution, in partnership con Sky. Dopo lo straordinario successo globale di Diamanti, distribuito in oltre cento paesi, Ozpetek punta a conquistare nuovamente il pubblico internazionale.

Il film non approderà direttamente sul piccolo schermo, ma vivrà la sua prima grande emozione nelle sale cinematografiche, dove sarà distribuito da Vision Distribution proprio durante le festività natalizie del 2026, offrendo agli spettatori un rifugio narrativo fatto di amore, amicizia e resilienza.