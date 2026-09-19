Il nuovo film di Paola Cortellesi: ecco la data di uscita, il titolo provvisorio e cosa sappiamo

Pubblicazione: 19 settembre alle 10:40

Dopo il trionfo planetario e di pubblico di C'è ancora domani, che ha ridefinito i confini del botteghino italiano e conquistato la critica internazionale con numeri record, Paola Cortellesi è ufficialmente tornata dietro la macchina da presa. L’attesa per la sua nuova opera cinematografica è già alle stelle, e fan e addetti ai lavori non vedono l'ora di scoprire se la regista riuscirà a replicare il clamoroso successo del suo esordio. Le riprese del nuovo lungometraggio sono partite a Roma e impegneranno la troupe per undici settimane complessive.

Ma cosa sappiamo finora su questo misterioso progetto? Una delle poche certezze riguarda il calendario delle distribuzioni in sala. La data di uscita ufficiale è già fissata: il film arriverà nei cinema a Natale 2027. Ancora non definita, invece, la questione del titolo. La produzione mantiene: al momento viene utilizzato il titolo provvisorio di Tutto quello che conta, un nome evocativo che tuttavia potrebbe subire variazioni prima dell’approdo definitivo sul grande schermo.

Chi si aspetta un sequel o una continuazione ideale delle vicende di Delia e del suo storico esordio, resterà sorpreso. Paola Cortellesi ha scelto la strada dell'autonomia creativa: il nuovo film sarà una storia completamente inedita, slegata dal passato e del tutto differente nelle atmosfere e nei contenuti. A firmare la sceneggiatura troviamo la stessa collaudata squadra autoriale del precedente successo: la stessa Cortellesi lavora fianco a fianco con Furio Andreotti e Giulia Calenda. Una garanzia di qualità e scrittura affilata, sebbene i dettagli della trama siano attualmente blindati.

C'è ancora domani

Il velo del mistero avvolge anche il capitolo relativo agli interpreti. Nessun nome del cast è stato ufficializzato dalla produzione o dalla regista. Gli unici sussurri che circolano negli ambienti cinematografici parlano di una possibile partecipazione di Stefania Sandrelli, un’indiscrezione affascinante ma che al momento rimane priva di qualsiasi conferma ufficiale.