Il nuovo film di Paola Cortellesi: ecco la data di uscita, il titolo provvisorio e cosa sappiamo
Tutto sul nuovo film di Paola Cortellesi dopo il successo di "C'è ancora domani": data d'uscita ufficiale, titolo provvisorio, trama e anticipazioni sulle riprese.
Dopo il trionfo planetario e di pubblico di C'è ancora domani, che ha ridefinito i confini del botteghino italiano e conquistato la critica internazionale con numeri record, Paola Cortellesi è ufficialmente tornata dietro la macchina da presa. L’attesa per la sua nuova opera cinematografica è già alle stelle, e fan e addetti ai lavori non vedono l'ora di scoprire se la regista riuscirà a replicare il clamoroso successo del suo esordio. Le riprese del nuovo lungometraggio sono partite a Roma e impegneranno la troupe per undici settimane complessive.
Chi si aspetta un sequel o una continuazione ideale delle vicende di Delia e del suo storico esordio, resterà sorpreso. Paola Cortellesi ha scelto la strada dell'autonomia creativa: il nuovo film sarà una storia completamente inedita, slegata dal passato e del tutto differente nelle atmosfere e nei contenuti. A firmare la sceneggiatura troviamo la stessa collaudata squadra autoriale del precedente successo: la stessa Cortellesi lavora fianco a fianco con Furio Andreotti e Giulia Calenda. Una garanzia di qualità e scrittura affilata, sebbene i dettagli della trama siano attualmente blindati.
Il velo del mistero avvolge anche il capitolo relativo agli interpreti. Nessun nome del cast è stato ufficializzato dalla produzione o dalla regista. Gli unici sussurri che circolano negli ambienti cinematografici parlano di una possibile partecipazione di Stefania Sandrelli, un’indiscrezione affascinante ma che al momento rimane priva di qualsiasi conferma ufficiale.