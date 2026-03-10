Il nuovo folle film del regista dei Pirati dei Caraibi è in arrivo in digitale

Pubblicazione: 10 marzo alle 18:14

Il nuovo, eccentrico film di Gore Verbinski sta per arrivare a casa degli spettatori americani. Good Luck, Have Fun, Don’t Die, la sua nuova commedia fantascientifica vietata ai minori, sarà disponibile in digitale negli Stati Uniti dal 10 marzo 2026. La notizia arriva a poche settimane dall’uscita nelle sale, ovvero il 13 febbraio 2025, segno di una distribuzione molto rapida che punta a raggiungere il pubblico direttamente tramite lo streaming e il video on demand. Per gli spettatori italiani, invece, resta ancora da attendere una data ufficiale.

Good Luck, Have Fun, Don't Die -©Briarcliff Entertainment

Il film segna il ritorno dietro la macchina da presa di Verbinski dopo un’assenza piuttosto lunga. Il regista non dirigeva un lungometraggio da quasi un decennio, ovvero da La cura del benessere del 2016, un progetto che all’epoca ricevette recensioni contrastanti e non riuscì a imporsi al botteghino, pur diventando col tempo un titolo di culto per molti appassionati.: oltre al remake americano di The Ring, è soprattutto

La nuova pellicola porta sullo schermo una trama volutamente bizzarra e satirica. Il protagonista, interpretato da Sam Rockwell, è un uomo senza nome che sostiene di provenire da un futuro in cui l’intelligenza artificiale ha preso il controllo del mondo. Convinto che il destino dell’umanità dipenda da alcune persone specifiche, l’uomo arriva in un diner di Los Angeles e decide di sequestrare i clienti presenti per convincerli ad aiutarlo a evitare l’imminente catastrofe. Da questa premessa nasce una storia che mescola fantascienza, humor nero e critica sociale.

Good Luck, Have Fun, Don't Die -©Briarcliff Entertainment

Il tono del film è volutamente sopra le righe. La performance di Rockwell è descritta come particolarmente “gonzo”, cioè eccentrica ed esagerata, quasiL’energia dell’attore contagia l’intero film, che alterna momenti comici, scene surreali e sequenze satiriche molto dirette.

Uno degli elementi più interessanti del progetto è proprio il suo bersaglio principale: l’intelligenza artificiale generativa e il modo in cui sta cambiando il mondo contemporaneo. La sceneggiatura di Matthew Robinson utilizza la fantascienza per parlare di temi molto attuali, come la dipendenza dagli smartphone, la normalizzazione di eventi drammatici nella società moderna e il ruolo dei media nel plasmare la percezione della realtà. In alcuni momenti il film assume la forma di brevi vignette o flashback, ricordando quasi un’antologia fantascientifica nello stile di The Twilight Zone, ma con un approccio più satirico e provocatorio.

Anche dal punto di vista produttivo il progetto ha attirato attenzione. Nonostante un budget relativamente contenuto di 20 milioni di dollari, Verbinski ha puntato molto sull’aspetto visivo del film, curando illuminazione, inquadrature ed effetti digitali per ottenere un risultato di qualità. Il regista, che in passato ha criticato apertamente l’abuso della CGI nel cinema contemporaneo, ha voluto dimostrare che anche con risorse limitate è possibile creare effetti visivi efficaci se integrati con attenzione nella regia.

Good Luck, Have Fun, Don't Die -©Briarcliff Entertainment

La critica ha reagito in modo sorprendentemente positivo. Al momento il film mantiene un punteggio dell’83% su Rotten Tomatoes tra i critici e circa l’85% di gradimento del pubblico, risultati che testimoniano un’accoglienza complessivamente favorevole. Molti recensori hanno apprezzato soprattutto la capacità del film di trattare un tema serio come il rapporto tra umanità e tecnologia con un tono ironico e dissacrante.

Nonostante questo consenso, però, il film non è riuscito a conquistare il pubblico nelle sale. Finora ha incassato circa 8 milioni di dollari a fronte di un budget di 20 milioni, diventando di fatto un insuccesso commerciale al botteghino. Proprio per questo motivo la distribuzione digitale potrebbe rappresentare una seconda opportunità per recuperare parte degli investimenti.

Good Luck, Have Fun, Don't Die -©Briarcliff Entertainment

La strategia è chiara: rendere il film disponibile rapidamente sulle piattaforme di acquisto e noleggio digitale, dove potrebbe guadagnare nuova visibilità e scalare le classifiche dei titoli più visti in VOD. In questo modo, anche chi non è andato al cinema potrà recuperarlo comodamente da casa.

Negli Stati Uniti è già stata annunciata anche l’uscita su supporto fisico. Il film arriverà infatti in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD dal 21 aprile 2026, con contenuti extra dedicati al dietro le quinte. Tra questi ci saranno approfondimenti sugli effetti visivi, sulla realizzazione delle scene più folli e sul lavoro del cast, oltre a curiosità nascoste nella produzione.

Per il pubblico internazionale, Italia compresa, resta ora da capire quando il film verrà distribuito ufficialmente nei vari mercati. Nel frattempo, Good Luck, Have Fun, Don’t Die continua a far parlare di sé come una delle opere più strane e provocatorie dell’anno, una commedia fantascientifica che usa l’ironia per riflettere sul rapporto sempre più complesso tra esseri umani e tecnologia.