Il padrino, Al Pacino ricorda il sollievo dopo essersi ferito sul set: "Grazie, Dio, mi tirerai fuori da questo film"

Nonostante l'enorme successo ottenuto con Il padrino, per Al Pacino recitare nel film non fu esattamente un'esperienza idilliaca. Inizialmente, infatti, l'attore subì molte pressioni da parte del regista e della produzione perché non riusciva a soddisfare le loro aspettative. Le pressioni furono talmente forti che, nel momento in cui si infortunò girando una scena, Pacino benedisse quell'incidente vedendolo come un'opportunità per lasciare finalmente il film.

Nella scena in questione, Michael (Pacino) prende una pistola nascosta nel bagno di un ristorante italiano e uccide i suoi nemici, McCluskey (Sterling Hayden) e Sollozzo (Al Lettieri).

Nella scena dopo che sparavo a questi due ragazzi — ai quali, tra l'altro, volevo davvero bene — dovevo correre fuori, lasciar cadere la pistola, uscire per strada e salvare in un'auto in movimento.

Pacino ha raccontato:

Non aveva però uno stuntman e ha scherzato dicendo che "forse pensavano che sarei saltato dentro e mi sarei fatto male, così avrei lasciato la produzione".

L'attore, effettivamente, si fece male alla caviglia scivolando:

L'auto aveva uno di quei sostegni laterali su cui potevi saltare per poi entrare. Quindi mi sono ritrovato a guardare il cielo dicendo: "Grazie, Dio." Questo era il mio pensiero, ho davvero detto: "Grazie, Dio. Mi tirerai fuori da questo film". Era da così tanto che volevo lasciarlo, ho pensato: "Questo è un dono dal cielo."

Ma le cose, lo sappiamo, alla fine andarono per il verso giusto. Pacino ha concluso che gli infilarono un ago in una caviglia in modo che potesse concludere la giornata e poi, infine, terminare il film.