Il Palace di Roman Polanski esiste davvero? Ecco dove si trova l’hotel da sogno in cui è stato girato il film

Pubblicazione: 11 settembre alle 09:00

Quello che in The Palace sembra un albergo creato appositamente per ospitare l'assurda fauna umana immaginata da Roman Polanski esiste davvero. E non si tratta neppure di una location utilizzata soltanto per gli esterni: il regista ha portato la sua troupe nel vero Gstaad Palace, uno degli hotel più celebri della Svizzera, trasformandolo praticamente nel set dell'intero film.

È proprio qui che si svolge la storia ambientata durante, quando dipendenti e direttore di un lussuoso albergo sulle Alpi devono prepararsi ad accogliere una clientela composta da miliardari, aristocratici e personaggi decisamente sopra le righe. Il luogo che vediamo sullo schermo non è quindi una ricostruzione:, nel Canton Berna, nel cuore dell', e domina la località alpina dalla collina sulla quale venne costruito.

L'hotel aprì nel 1913 e il suo aspetto permette di capire immediatamente perché Polanski lo abbia scelto. Con le sue torri, la posizione sopraelevata e l'architettura che ricorda quasi un castello, il Gstaad Palace possiede già nella realtà quell'atmosfera sospesa tra lusso, fiaba e leggera inquietudine che caratterizza il film. Swiss Films lo descrive infatti come una sorta di straordinario castello immerso tra le montagne svizzere, scenario ideale per riunire l'élite internazionale raccontata nella pellicola.

The Palace di Roman Polanski, fonte: 01 Distribution

Ma la scelta non nasce soltanto dall'estetica, visto che Polanski conosceva molto bene l'albergo prima ancora di pensare a The Palace. Nelle note del film il regista ha infatti raccontato di aver frequentato per quasi mezzo secolo la zona svizzera in cui si trova il Gstaad Palace e di avere osservato nel tempo la particolare vita che si svolgeva al suo interno. A interessarlo era soprattutto il contrasto tra i clienti estremamente ricchi e internazionali e le persone che lavoravano per soddisfare ogni loro richiesta. Proprio dall'osservazione di questi due mondi è nata parte dell'idea alla base del film.

Non sorprende quindi che, quando arrivò il momento di realizzareabbia deciso di non cercare un sostituto. Andrea Scherz, proprietario e direttore generale del Gstaad Palace, ha raccontato che la sua famiglia conosce il regista da due generazioni e che Polanski vive nelle vicinanze. Durante una conversazione, dopo aver ascoltato il regista parlare della propria fascinazione per l'atmosfera degli alberghi, fu proprioa proporgli di utilizzare ildurante il periodo di chiusura tra una stagione e l'altra.

Da quella proposta nacque un set decisamente fuori dal comune. Le riprese si svolsero nel 2022 e la produzione occupò l'albergo per mesi. I dati di produzione indicano il Palace Hotel di Gstaad come location delle riprese tra marzo e maggio, mentre altre ricostruzioni parlano complessivamente di circa 17 settimane trascorse sul posto. La particolarità è che Polanski e la troupe non si limitarono alla facciata dell'edificio.

The Palace di Roman Polanski, fonte: 01 Distribution

Molti degli interni che appaiono in The Palace appartengono realmente all'hotel. Il direttore della fotografia Paweł Edelman ha spiegato che, mentre normalmente i film del regista venivano realizzati utilizzando set preparati con grande precisione, questa volta la troupe dovette adattarsi agli spazi già esistenti. Ambienti, stanze e caratteristiche architettoniche erano lì e diventarono parte integrante della messa in scena. In pratica, per settimane cast e troupe hanno vissuto proprio nel luogo nel quale stavano girando. Una situazione insolita persino per chi gestisce uno degli alberghi più esclusivi della Svizzera: Scherz ha ricordato di aver dovuto prestare attenzione persino a quando usciva dal proprio ufficio o parlava al telefono, per evitare di interferire accidentalmente con le riprese.

Naturalmente il Gstaad Palace visto nel film non corrisponde in ogni dettaglio a quello che troverebbe oggi un ospite entrando nell'albergo.intervenne sugli ambienti per adattarli all'immaginario grottescoe soprattutto per riportare l'hotel alla notte tra il. Ma la struttura che fa da cornice alle disavventure di Hansueli e dei suoi eccentrici clienti è assolutamente reale. E c'è un'ultima curiosità:non è neppure la prima occasione in cui questo albergo ha attirato il cinema.

Scherz ha ricordato, ad esempio, che il Palace aveva già ospitato per diverse settimane le riprese di un film della saga de La Pantera Rosa. Il legame della struttura con il grande schermo, dunque, precede di parecchio l'arrivo di Polanski. La risposta alla domanda, quindi, è molto più interessante di un semplice sì: il Palace di The Palace esiste davvero, si trova a Gstaad e il film è stato girato proprio al Gstaad Palace. Polanski non ha scelto un albergo che assomigliasse a quello immaginato nella sceneggiatura: ha costruito la sceneggiatura attorno a un luogo che conosceva da decenni e che, in qualche modo, aveva già iniziato a suggerirgli i suoi personaggi molto prima che il film esistesse.