Il Palace di Roman Polanski esiste davvero? Ecco dove si trova l’hotel da sogno in cui è stato girato il film
Dove è stato girato The Palace? L’hotel del film di Roman Polanski esiste davvero: scopriamo dove si trova e le curiosità sul Gstaad Palace.
Quello che in The Palace sembra un albergo creato appositamente per ospitare l'assurda fauna umana immaginata da Roman Polanski esiste davvero. E non si tratta neppure di una location utilizzata soltanto per gli esterni: il regista ha portato la sua troupe nel vero Gstaad Palace, uno degli hotel più celebri della Svizzera, trasformandolo praticamente nel set dell'intero film.
L'hotel aprì nel 1913 e il suo aspetto permette di capire immediatamente perché Polanski lo abbia scelto. Con le sue torri, la posizione sopraelevata e l'architettura che ricorda quasi un castello, il Gstaad Palace possiede già nella realtà quell'atmosfera sospesa tra lusso, fiaba e leggera inquietudine che caratterizza il film. Swiss Films lo descrive infatti come una sorta di straordinario castello immerso tra le montagne svizzere, scenario ideale per riunire l'élite internazionale raccontata nella pellicola.
Ma la scelta non nasce soltanto dall'estetica, visto che Polanski conosceva molto bene l'albergo prima ancora di pensare a The Palace. Nelle note del film il regista ha infatti raccontato di aver frequentato per quasi mezzo secolo la zona svizzera in cui si trova il Gstaad Palace e di avere osservato nel tempo la particolare vita che si svolgeva al suo interno. A interessarlo era soprattutto il contrasto tra i clienti estremamente ricchi e internazionali e le persone che lavoravano per soddisfare ogni loro richiesta. Proprio dall'osservazione di questi due mondi è nata parte dell'idea alla base del film.
Da quella proposta nacque un set decisamente fuori dal comune. Le riprese si svolsero nel 2022 e la produzione occupò l'albergo per mesi. I dati di produzione indicano il Palace Hotel di Gstaad come location delle riprese tra marzo e maggio, mentre altre ricostruzioni parlano complessivamente di circa 17 settimane trascorse sul posto. La particolarità è che Polanski e la troupe non si limitarono alla facciata dell'edificio.
Molti degli interni che appaiono in The Palace appartengono realmente all'hotel. Il direttore della fotografia Paweł Edelman ha spiegato che, mentre normalmente i film del regista venivano realizzati utilizzando set preparati con grande precisione, questa volta la troupe dovette adattarsi agli spazi già esistenti. Ambienti, stanze e caratteristiche architettoniche erano lì e diventarono parte integrante della messa in scena. In pratica, per settimane cast e troupe hanno vissuto proprio nel luogo nel quale stavano girando. Una situazione insolita persino per chi gestisce uno degli alberghi più esclusivi della Svizzera: Scherz ha ricordato di aver dovuto prestare attenzione persino a quando usciva dal proprio ufficio o parlava al telefono, per evitare di interferire accidentalmente con le riprese.
Scherz ha ricordato, ad esempio, che il Palace aveva già ospitato per diverse settimane le riprese di un film della saga de La Pantera Rosa. Il legame della struttura con il grande schermo, dunque, precede di parecchio l'arrivo di Polanski. La risposta alla domanda, quindi, è molto più interessante di un semplice sì: il Palace di The Palace esiste davvero, si trova a Gstaad e il film è stato girato proprio al Gstaad Palace. Polanski non ha scelto un albergo che assomigliasse a quello immaginato nella sceneggiatura: ha costruito la sceneggiatura attorno a un luogo che conosceva da decenni e che, in qualche modo, aveva già iniziato a suggerirgli i suoi personaggi molto prima che il film esistesse.