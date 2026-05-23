Il Paradiso delle Signore 10 è finito, ma i fan possono ancora rivederlo: dove recuperare il finale (e tutti gli episodi)

Pubblicazione: 23 maggio alle 09:57

Il Paradiso delle Signore ha chiuso la sua decima stagione con un ultimo episodio, trasmesso su Rai 1 alle 16.10 di venerdì 22 maggio, da cardiopalmo. La buona notizia per chi non è riuscito a seguire in diretta le avventure di Rosa e Marcello e le vicende delle Veneri è che sarà possibile recuperare il finale e tutte le puntate passate on demand su RaiPlay, la piattaforma di streaming completamente gratuita della Rai, disponibile su smartphone, tablet, computer, Smart TV e dispositivi come Amazon Fire Stick, Apple TV e Chromecast.

Vanessa Gravina è Adelaide in Il Paradiso delle Signore - Rai Fiction

(Google Play Store, App Store o lo store della propria Smart TV) cercando "RaiPlay" e cliccando su "Installa" o "Ottieni" (su PC, invece, puoi accedere direttamente dal browser web). Per sbloccare tutte le funzionalità, sfogliare il catalogo on demand e rivedere i programmi già andati in onda, è sufficiente, accedendo tramite social o mail. La registrazione sarà valida su tutti i dispositivi da cui ci si collegherà.

Dopo questi passaggi, appassionati e semplici curiosi potranno gustarsi l'intera soap con calma, dagli episodi più recenti fino alle stagioni precedenti di Il Paradiso delle Signore. RaiPlay ha dedicato alla soap una pagina specifica tra le più visitate dagli utenti. Gli episodi sono raggruppati per stagione: le prime due, formate da venti episodi ciascuna, risalgono a quando la serie non era ancora quotidiana.

Pietro Masotti è Marcello Barbieri in Il Paradiso delle signore - Rai Fiction

Dal 2018, invece, ovvero, con una media di 160 episodi per stagione. Ambientata a Milano, in un arco temporale che va dagli anni '50 ai '60, la soap ha costruito negli anni un pubblico molto fedele grazie al mix tra

Le storie legate al Paradiso e alle Veneri, così vengono chiamate le commesse del grande magazzino che sono il cuore della fiction, insieme ai continui cambiamenti nella vita dei protagonisti, hanno trasformato lo show in uno degli appuntamenti quotidiani più seguiti del pomeriggio televisivo italiano.

E anche la stagione numero 10 non ha fatto eccezione, quanto a colpi di scena e momenti memorabili, dalla riconciliazione tra Adelaide e Rosa alla nuova vita di Irene e Johnny, fino alla consapevolezza ritrovata di Mirella. Ora, dopo la tradizionale pausa estiva, la macchina produttiva si è già messa in moto per il capitolo undici della serie, che dovrebbe essere trasmesso sempre su Rai 1, e sempre nel pomeriggio, dal prossimo settembre. Il Paradiso delle Signore è prodotto da Rai Fiction insieme ad Aurora TV, società guidata dal produttore Giannandrea Pecorelli e legata al gruppo Banijay.