Il Paradiso delle Signore sta per tornare, ma niente sarà più come prima: quando inizia la nuova stagione

Pubblicazione: 27 agosto alle 09:45

L’attesa sta per finire, visto che Il Paradiso delle Signore riaprirà le sue porte lunedì 7 settembre 2026 alle 16.05 su Rai 1, dando il via alla nona stagione nella formula daily e all’undicesimo capitolo complessivo della serie. Ad attendere il pubblico ci sarà un nuovo lungo ciclo di episodi, ma questa volta a cambiare non saranno soltanto gli equilibri all’interno del celebre grande magazzino milanese. La storia ripartirà infatti dal 1967, con l’Italia ormai alle porte del Sessantotto e di una trasformazione destinata inevitabilmente a entrare anche nelle vite dei protagonisti.

Siamo nel 1967. Milano,si avvicinano a trasformazioni epocali. Sullo sfondo avanzano i movimenti studenteschi, si ridefiniscono i rapporti tra genitori e figli e cresce nelle donne la consapevolezza del proprio ruolo nella società e nel mondo del lavoro.non sarà una semplice data da ricordare, ma una presenza che attraverserà relazioni, famiglie e conflitti. Anche dietro le vetrine impeccabili del Paradiso, qualcosa ha già cominciato a incrinarsi. La produzione, curata da, conferma l'appuntamento quotidiano del pomeriggio su, collocandosi immediatamente dopo

A oltre dieci anni dall'esordio in prima serata, la fiction si conferma uno dei prodotti seriali italiani più venduti ed esportati all'estero, consolidandosi come fucina di talenti per una nuova generazione di attori. La svolta narrativa è affidata a sette nuovi personaggi che entreranno a far parte del cast storico. Tra i volti già amati dal pubblico rimangono Vanessa Gravina nei panni della Contessa Adelaide di Sant'Erasmo e Roberto Farnesi nel ruolo di Umberto Guarnieri, affiancati da Marcello Barbieri, Roberto Landi, Marta Guarnieri e Matteo Portelli. Ma è l'arrivo della famiglia Corsi a promettere i colpi di scena più significativi.

Il Paradiso delle Signore, fonte: Rai

Carla Corsi, interpretata da Lavinia Longhi, è una vedova ambiziosa e determinata che conduce brillantemente gli affari di famiglia. Il suo ingresso a Milano riapre vecchi conti con la Contessa Adelaide, pronta a difendere il proprio potere e gli equilibri costruiti negli anni. La loro rivalità non sarà soltanto personale: coinvolgerà interessi economici e delicati rapporti familiari, fino a spezzare gli equilibri all'interno della famiglia Guarnieri.

Accanto a. Iacopo, interpretato da, è uno stilista talentuoso e visionario, profondamente legato alla madre. Le sue intuizioni avveniristiche porteranno aria nuova nel mondo della moda milanese., è invece una giovane inquieta, insofferente ai rigidi schemi della borghesia e determinata a trovare una strada tutta sua. I tratti anticonformisti della ragazza incarnano perfettamente lo spirito di quella generazione che sta per mettere in discussione ogni certezza.

Anche all'interno del grande magazzino si registrano cambiamenti significativi. L'uscita di scena di Irene fa posto alla nuova capocommessa Elisa Croce, interpretata da Agnese Lorenzini. Il suo profilo rigoroso e disciplinato promette di imporre un nuovo stile di gestione alle Veneri, le commesse che rappresentano il cuore pulsante del Paradiso. Tra i nuovi dipendenti entra Valter, interpretato da Antonio Ferrante, un magazziniere dal passato ancora opaco che porterà con sé segreti e zone d'ombra.

Il Paradiso delle Signore, fonte: Rai

Le due nuove Veneri completano il quadro: Lia Mandalà, affidata ad Anita Lucenti, è una siciliana brillante e istintiva, mentre Simona Galbiati, interpretata da Francesca Masini, è una giovane riservata che sogna di diventare ballerina. Le vicende personali dei protagonisti storici proseguiranno tra preparativi di nozze e progetti imprenditoriali. Delia si dividerà tra l'attività di parrucchiera e i preparativi delle nozze con Gianlorenzo Botteri, mentre Irene e Johnny faranno ritorno a Milano. Sul fronte societario, la Galleria Milano Moda con Odile affronterà le criticità legate alla Banca Guarnieri, introducendo nuove tensioni economiche.

Ma il punto di svolta più atteso è senza dubbio il ritorno di, interpretato da Enrico Oetiker. Dopo anni di assenza, il suo rientro a Milano riapre dinamiche irrisolte e solleva interrogativi inquietanti.? Quali fantasmi del passato lo hanno spinto lontano e cosa lo riporta ora tra le strade della città che credeva di aver lasciato per sempre? La scelta di ambientare la stagione alla vigilia del Sessantotto non è casuale. Quel biennio ha ridefinito l'Italia in profondità,, scardinando ruoli sociali prestabiliti e dando voce a istanze fino ad allora soffocate. Le minigonne si accorciavano, i capelli si allungavano, le università venivano occupate.

E le donne, soprattutto, cominciavano a pretendere diritti, spazi, riconoscimento. Dentro e fuori dalle mura domestiche. Il paradiso delle signore racconta questa trasformazione attraverso le storie di chi lavora, ama, lotta e sogna all'interno di un grande magazzino che è molto più di un semplice negozio. È un microcosmo in cui si riflettono le contraddizioni di un'intera società, dove convivono tradizione e modernità, obbedienza e ribellione, apparenza e verità. L'appuntamento è quindi fissato a lunedì 7 settembre, alle 16.05, su Rai 1. Le porte del grande magazzino si riaprono. E stavolta fuori c'è un'Italia che ha già cominciato a sognare un mondo diverso.