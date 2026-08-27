Il Paradiso delle Signore sta per tornare, ma niente sarà più come prima: quando inizia la nuova stagione
Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 a settembre 2026: nuovi personaggi, grandi ritorni e rivalità accompagneranno la fiction verso il Sessantotto.
L’attesa sta per finire, visto che Il Paradiso delle Signore riaprirà le sue porte lunedì 7 settembre 2026 alle 16.05 su Rai 1, dando il via alla nona stagione nella formula daily e all’undicesimo capitolo complessivo della serie. Ad attendere il pubblico ci sarà un nuovo lungo ciclo di episodi, ma questa volta a cambiare non saranno soltanto gli equilibri all’interno del celebre grande magazzino milanese. La storia ripartirà infatti dal 1967, con l’Italia ormai alle porte del Sessantotto e di una trasformazione destinata inevitabilmente a entrare anche nelle vite dei protagonisti.
A oltre dieci anni dall'esordio in prima serata, la fiction si conferma uno dei prodotti seriali italiani più venduti ed esportati all'estero, consolidandosi come fucina di talenti per una nuova generazione di attori. La svolta narrativa è affidata a sette nuovi personaggi che entreranno a far parte del cast storico. Tra i volti già amati dal pubblico rimangono Vanessa Gravina nei panni della Contessa Adelaide di Sant'Erasmo e Roberto Farnesi nel ruolo di Umberto Guarnieri, affiancati da Marcello Barbieri, Roberto Landi, Marta Guarnieri e Matteo Portelli. Ma è l'arrivo della famiglia Corsi a promettere i colpi di scena più significativi.
Carla Corsi, interpretata da Lavinia Longhi, è una vedova ambiziosa e determinata che conduce brillantemente gli affari di famiglia. Il suo ingresso a Milano riapre vecchi conti con la Contessa Adelaide, pronta a difendere il proprio potere e gli equilibri costruiti negli anni. La loro rivalità non sarà soltanto personale: coinvolgerà interessi economici e delicati rapporti familiari, fino a spezzare gli equilibri all'interno della famiglia Guarnieri.
Anche all'interno del grande magazzino si registrano cambiamenti significativi. L'uscita di scena di Irene fa posto alla nuova capocommessa Elisa Croce, interpretata da Agnese Lorenzini. Il suo profilo rigoroso e disciplinato promette di imporre un nuovo stile di gestione alle Veneri, le commesse che rappresentano il cuore pulsante del Paradiso. Tra i nuovi dipendenti entra Valter, interpretato da Antonio Ferrante, un magazziniere dal passato ancora opaco che porterà con sé segreti e zone d'ombra.
Le due nuove Veneri completano il quadro: Lia Mandalà, affidata ad Anita Lucenti, è una siciliana brillante e istintiva, mentre Simona Galbiati, interpretata da Francesca Masini, è una giovane riservata che sogna di diventare ballerina. Le vicende personali dei protagonisti storici proseguiranno tra preparativi di nozze e progetti imprenditoriali. Delia si dividerà tra l'attività di parrucchiera e i preparativi delle nozze con Gianlorenzo Botteri, mentre Irene e Johnny faranno ritorno a Milano. Sul fronte societario, la Galleria Milano Moda con Odile affronterà le criticità legate alla Banca Guarnieri, introducendo nuove tensioni economiche.
E le donne, soprattutto, cominciavano a pretendere diritti, spazi, riconoscimento. Dentro e fuori dalle mura domestiche. Il paradiso delle signore racconta questa trasformazione attraverso le storie di chi lavora, ama, lotta e sogna all'interno di un grande magazzino che è molto più di un semplice negozio. È un microcosmo in cui si riflettono le contraddizioni di un'intera società, dove convivono tradizione e modernità, obbedienza e ribellione, apparenza e verità. L'appuntamento è quindi fissato a lunedì 7 settembre, alle 16.05, su Rai 1. Le porte del grande magazzino si riaprono. E stavolta fuori c'è un'Italia che ha già cominciato a sognare un mondo diverso.