Il Patriota, come finisce il film con Mel Gibson? Dietro il finale c'è molto più di una semplice vendetta
Come finisce Il Patriota con Mel Gibson? Scopri cosa accade a Benjamin Martin nell'ultima battaglia e il vero significato del finale del film.
Il Patriota, il celebre film diretto da Roland Emmerich con Mel Gibson e Heath Ledger, accompagna lo spettatore attraverso una storia di guerra, vendetta e sacrificio, ma è soprattutto nel finale che il destino dei protagonisti assume un significato particolare. Dopo aver perso due figli e aver visto la propria famiglia distrutta dalla violenza del conflitto, Benjamin Martin si ritrova davanti a una scelta decisiva: lasciarsi consumare dal dolore oppure tornare a combattere per ciò in cui crede. La conclusione del film, però, non si limita a raccontare l'esito di una battaglia, perché nasconde anche un messaggio legato alla libertà, alla famiglia e alla possibilità di ricominciare dopo una tragedia.
La morte del giovane Thomas, ucciso da Tavington mentre cerca di aiutare il fratello, spinge Benjamin a riprendere le armi. Il protagonista organizza così una milizia di volontari e comincia a combattere contro gli inglesi utilizzando strategie di guerriglia, diventando uno degli avversari più temuti dall'esercito britannico. La sua lotta, inizialmente motivata soprattutto dal desiderio di proteggere la famiglia, si trasforma progressivamente in qualcosa di più grande. Benjamin comprende infatti che la guerra coinvolge ormai l'intera comunità e che la libertà delle colonie americane dipende anche dalle scelte di uomini come lui. Ma proprio quando sembra aver trovato una nuova ragione per combattere, il protagonista deve affrontare un'altra perdita devastante.
Tavington ordina di incendiare una chiesa con gli abitanti del villaggio ancora al suo interno e tra le vittime si trova anche Anne Howard, la giovane donna che Gabriel aveva sposato. Quando scopre quanto accaduto, Gabriel decide di inseguire il colonnello britannico per vendicare la moglie. Il ragazzo riesce a raggiungerlo e a ferirlo, ma durante lo scontro viene colpito mortalmente. La morte di Gabriel rappresenta il momento più doloroso dell'intero film, perché Benjamin perde anche il figlio che aveva cercato di proteggere fin dall'inizio della guerra. Il protagonista, ormai distrutto, arriva a mettere in discussione tutto ciò per cui ha combattuto. Dopo aver perso Thomas e Gabriel, non riesce più a trovare un motivo per continuare a rischiare la propria vita.
Il protagonista decide di continuare a combattere per onorare la memoria di Gabriel e contribuire alla nascita di un Paese libero. Benjamin torna quindi sul campo di battaglia, preparandosi allo scontro decisivo contro l'esercito britannico. Le forze americane devono affrontare un nemico numericamente superiore, guidato dal generale Charles Cornwallis, interpretato da Tom Wilkinson. Benjamin e il colonnello Harry Burwell, interpretato da Chris Cooper, elaborano però una strategia capace di sfruttare l'eccessiva sicurezza degli avversari. Durante la battaglia, gli americani simulano una ritirata, inducendo i britannici ad avanzare e a perdere progressivamente il vantaggio iniziale.
Quella che sembra una sconfitta imminente si trasforma così in un'opportunità per ribaltare l'esito dello scontro. Ma per Benjamin arriva anche il momento di affrontare personalmente William Tavington, l'uomo responsabile della morte dei suoi due figli. Il confronto tra i due rappresenta il culmine emotivo del film. Da una parte c'è un padre che ha perso quasi tutto, dall'altra un ufficiale britannico che ha utilizzato la violenza per piegare i propri avversari. Durante il duello, Tavington sembra avere la meglio. Riesce a ferire Benjamin e lo costringe a terra, preparandosi a infliggergli il colpo definitivo.
La battaglia mostrata nel film prende ispirazione da quella di Cowpens, combattuta nel gennaio 1781, anche se la pellicola modifica diversi avvenimenti e personaggi per esigenze narrative. La sconfitta britannica apre la strada agli eventi che porteranno alla resa di Cornwallis a Yorktown, dove l'intervento delle forze francesi contribuisce in maniera decisiva alla vittoria americana. Il film mostra così il progressivo avvicinarsi della conclusione della Guerra d'indipendenza, collegando il destino personale di Benjamin alla nascita degli Stati Uniti.
Ma il vero significato del finale emerge soltanto nelle ultime sequenze. Terminata la guerra, Benjamin torna dalla propria famiglia, consapevole che nessuna vittoria potrà restituirgli i figli perduti. Il protagonista ritrova però qualcosa che credeva ormai scomparso: la possibilità di costruire un futuro. Quando raggiunge la sua proprietà, scopre che gli uomini che avevano combattuto al suo fianco stanno lavorando per ricostruire la casa distrutta durante il conflitto. È un momento particolarmente significativo, perché la dimora non rappresenta soltanto il luogo in cui Benjamin viveva con i figli, ma anche tutto ciò che la guerra gli aveva portato via.
Benjamin non riesce a recuperare ciò che ha perso, ma comprende che il sacrificio di Gabriel non è stato inutile. La bandiera riparata dal figlio, che lo aveva convinto a tornare a combattere, diventa il simbolo di un ideale destinato a sopravvivere alla morte di chi lo aveva difeso. Il film costruisce dunque un parallelismo tra la famiglia Martin e le colonie americane: entrambe sono state devastate dalla guerra, entrambe hanno perso persone importanti ed entrambe devono trovare la forza di ricominciare. La casa che viene ricostruita rappresenta, in questo senso, una versione in miniatura della nuova nazione che sta nascendo ed anche la trasformazione del protagonista assume un significato preciso. All'inizio della storia, Benjamin è un uomo che rifiuta la guerra perché conosce le conseguenze della violenza.
Nel corso del film, però, diventa un comandante disposto a combattere per difendere ciò che considera giusto. Il finale non cancella questa contraddizione, ma mostra come il personaggio abbia imparato a convivere con le proprie scelte e con il dolore che esse hanno comportato. La vittoria contro Tavington gli permette di chiudere il capitolo della vendetta, mentre il ritorno a casa gli offre la possibilità di recuperare la propria identità di padre. È proprio questa distinzione a rendere la conclusione più significativa di un semplice trionfo militare. Secondo diverse analisi, la ricostruzione della casa rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso del protagonista: Benjamin non può cancellare il passato, ma può scegliere di non lasciare che il passato determini interamente il suo futuro.