Il Patriota, come finisce il film con Mel Gibson? Dietro il finale c'è molto più di una semplice vendetta

Pubblicazione: 24 ottobre alle 09:30

Il Patriota, il celebre film diretto da Roland Emmerich con Mel Gibson e Heath Ledger, accompagna lo spettatore attraverso una storia di guerra, vendetta e sacrificio, ma è soprattutto nel finale che il destino dei protagonisti assume un significato particolare. Dopo aver perso due figli e aver visto la propria famiglia distrutta dalla violenza del conflitto, Benjamin Martin si ritrova davanti a una scelta decisiva: lasciarsi consumare dal dolore oppure tornare a combattere per ciò in cui crede. La conclusione del film, però, non si limita a raccontare l'esito di una battaglia, perché nasconde anche un messaggio legato alla libertà, alla famiglia e alla possibilità di ricominciare dopo una tragedia.

è ambientato durante la Guerra d'indipendenza americana e segue le vicende di, un veterano interpretato da Mel Gibson che ha deciso di abbandonare le armi per dedicarsi ai suoi sette figli. L'uomo conosce fin troppo bene le conseguenze della guerra e non vuole che la propria famiglia debba affrontare nuovamente un'esperienza simile. La situazione cambia quando il figlio maggiore, decide di arruolarsi nell'esercito continentale. Il suo coinvolgimento nel conflitto trascina progressivamente anche Benjamin negli scontri contro le truppe britanniche, fino a quando l'arrivo del colonnello, provoca una tragedia destinata a cambiare tutto. Attenzione:

La morte del giovane Thomas, ucciso da Tavington mentre cerca di aiutare il fratello, spinge Benjamin a riprendere le armi. Il protagonista organizza così una milizia di volontari e comincia a combattere contro gli inglesi utilizzando strategie di guerriglia, diventando uno degli avversari più temuti dall'esercito britannico. La sua lotta, inizialmente motivata soprattutto dal desiderio di proteggere la famiglia, si trasforma progressivamente in qualcosa di più grande. Benjamin comprende infatti che la guerra coinvolge ormai l'intera comunità e che la libertà delle colonie americane dipende anche dalle scelte di uomini come lui. Ma proprio quando sembra aver trovato una nuova ragione per combattere, il protagonista deve affrontare un'altra perdita devastante.

Il Patriota, fonte: Columbia Pictures

Tavington ordina di incendiare una chiesa con gli abitanti del villaggio ancora al suo interno e tra le vittime si trova anche Anne Howard, la giovane donna che Gabriel aveva sposato. Quando scopre quanto accaduto, Gabriel decide di inseguire il colonnello britannico per vendicare la moglie. Il ragazzo riesce a raggiungerlo e a ferirlo, ma durante lo scontro viene colpito mortalmente. La morte di Gabriel rappresenta il momento più doloroso dell'intero film, perché Benjamin perde anche il figlio che aveva cercato di proteggere fin dall'inizio della guerra. Il protagonista, ormai distrutto, arriva a mettere in discussione tutto ciò per cui ha combattuto. Dopo aver perso Thomas e Gabriel, non riesce più a trovare un motivo per continuare a rischiare la propria vita.

È proprio in questo momento che il finale comincia a prendere forma.è inizialmente intenzionato ad abbandonare la milizia e a tornare dai figli superstiti. Tuttavia, un oggetto appartenuto a: la bandiera americana che il ragazzo aveva riparato prima di morire. Quel gesto assume un significato fondamentale, visto cheaveva continuato a credere nella causa dell'indipendenza anche quando il conflitto sembrava impossibile da vincere, ecomprende che arrendersi significherebbe abbandonare anche gli ideali per cui suo figlio aveva sacrificato la vita. Non si tratta più soltanto di vendicare una perdita personale.

Il protagonista decide di continuare a combattere per onorare la memoria di Gabriel e contribuire alla nascita di un Paese libero. Benjamin torna quindi sul campo di battaglia, preparandosi allo scontro decisivo contro l'esercito britannico. Le forze americane devono affrontare un nemico numericamente superiore, guidato dal generale Charles Cornwallis, interpretato da Tom Wilkinson. Benjamin e il colonnello Harry Burwell, interpretato da Chris Cooper, elaborano però una strategia capace di sfruttare l'eccessiva sicurezza degli avversari. Durante la battaglia, gli americani simulano una ritirata, inducendo i britannici ad avanzare e a perdere progressivamente il vantaggio iniziale.

Il Patriota, fonte: Columbia Pictures

Quella che sembra una sconfitta imminente si trasforma così in un'opportunità per ribaltare l'esito dello scontro. Ma per Benjamin arriva anche il momento di affrontare personalmente William Tavington, l'uomo responsabile della morte dei suoi due figli. Il confronto tra i due rappresenta il culmine emotivo del film. Da una parte c'è un padre che ha perso quasi tutto, dall'altra un ufficiale britannico che ha utilizzato la violenza per piegare i propri avversari. Durante il duello, Tavington sembra avere la meglio. Riesce a ferire Benjamin e lo costringe a terra, preparandosi a infliggergli il colpo definitivo.

Il protagonista, però, trova la forza di reagire proprio quando la situazione sembra ormai disperata.riesce a evitare l'attacco e colpisce mortalmente, mettendo fine alla vita dell'uomo che aveva distrutto la sua famiglia. La morte del colonnello segna la conclusione della vendetta personale del protagonista, ma non rappresenta ancora la fine della guerra. Nel frattempo,. Le truppe britanniche vengono respinte e Cornwallis è costretto a ordinare la ritirata, mentre i soldati dell'esercito continentale celebrano una vittoria fondamentale.

La battaglia mostrata nel film prende ispirazione da quella di Cowpens, combattuta nel gennaio 1781, anche se la pellicola modifica diversi avvenimenti e personaggi per esigenze narrative. La sconfitta britannica apre la strada agli eventi che porteranno alla resa di Cornwallis a Yorktown, dove l'intervento delle forze francesi contribuisce in maniera decisiva alla vittoria americana. Il film mostra così il progressivo avvicinarsi della conclusione della Guerra d'indipendenza, collegando il destino personale di Benjamin alla nascita degli Stati Uniti.

Il Patriota, fonte: Columbia Pictures

Ma il vero significato del finale emerge soltanto nelle ultime sequenze. Terminata la guerra, Benjamin torna dalla propria famiglia, consapevole che nessuna vittoria potrà restituirgli i figli perduti. Il protagonista ritrova però qualcosa che credeva ormai scomparso: la possibilità di costruire un futuro. Quando raggiunge la sua proprietà, scopre che gli uomini che avevano combattuto al suo fianco stanno lavorando per ricostruire la casa distrutta durante il conflitto. È un momento particolarmente significativo, perché la dimora non rappresenta soltanto il luogo in cui Benjamin viveva con i figli, ma anche tutto ciò che la guerra gli aveva portato via.

La ricostruzione della casa diventa quindi il simbolo della rinascita, ma anche di quella di un'intera nazione. Gli uomini che avevano condiviso cone i pericoli della guerra ora si ritrovano uniti da un obiettivo completamente diverso: non devono più combattere contro un nemico, ma costruire qualcosa insieme. La conclusione suggerisce così che la libertà non coincida semplicemente con la vittoria sul campo di battaglia. Per, essere davvero, crescere i figli rimasti e guardare al futuro senza essere dominato esclusivamente dal desiderio di vendetta. C'è però un altro elemento che

Benjamin non riesce a recuperare ciò che ha perso, ma comprende che il sacrificio di Gabriel non è stato inutile. La bandiera riparata dal figlio, che lo aveva convinto a tornare a combattere, diventa il simbolo di un ideale destinato a sopravvivere alla morte di chi lo aveva difeso. Il film costruisce dunque un parallelismo tra la famiglia Martin e le colonie americane: entrambe sono state devastate dalla guerra, entrambe hanno perso persone importanti ed entrambe devono trovare la forza di ricominciare. La casa che viene ricostruita rappresenta, in questo senso, una versione in miniatura della nuova nazione che sta nascendo ed anche la trasformazione del protagonista assume un significato preciso. All'inizio della storia, Benjamin è un uomo che rifiuta la guerra perché conosce le conseguenze della violenza.

Il Patriota, fonte: Columbia Pictures

Nel corso del film, però, diventa un comandante disposto a combattere per difendere ciò che considera giusto. Il finale non cancella questa contraddizione, ma mostra come il personaggio abbia imparato a convivere con le proprie scelte e con il dolore che esse hanno comportato. La vittoria contro Tavington gli permette di chiudere il capitolo della vendetta, mentre il ritorno a casa gli offre la possibilità di recuperare la propria identità di padre. È proprio questa distinzione a rendere la conclusione più significativa di un semplice trionfo militare. Secondo diverse analisi, la ricostruzione della casa rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso del protagonista: Benjamin non può cancellare il passato, ma può scegliere di non lasciare che il passato determini interamente il suo futuro.

Il, ma. Benjamin Martin sopravvive, riesce a vendicare i figli e assiste al successo della causa indipendentista, ma deve comunque convivere con le conseguenze delle proprie perdite.sceglie di chiudere il racconto non con un'altra battaglia, bensì con l'immagine di una casa che torna lentamente a prendere forma. Una scelta che racchiude il messaggio più importante del film: dopo aver combattuto per conquistare la libertà, bisogna trovare il coraggio di ricostruire ciò che la guerra ha distrutto. Perchénon è soltanto aver sconfitto il suo peggior nemico, ma aver trovato una ragione per continuare a vivere quando sembrava aver perso tutto.