Il piano perfetto diventa una trappola mortale: stasera in TV il noir mozzafiato che ha lanciato Kathleen Turner

Pubblicazione: 21 maggio alle 09:00

In principio fu il romanzo di James M. Cain, La morte paga doppio, pubblicato nel 1943, ispirato a un vero caso di cronaca nera americana della fine degli anni '20. Poi, arrivò il classico dei noir, La fiamma del peccato, diretto nel 1944 da Billy Wilder, con Fred MacMurray e Barbara Stanwyck. Infine, nel 1981, ecco la rilettura di Lawrence Kasdan, Brivido caldo che questa sera, 21 maggio 2026, verrà trasmesso in seconda serata, alle 23.05, su La7 Cinema.

Kathleen Turner in Brivido caldo - PIC

Il sottile filo rosso che lega questi tre capitoli è quello di una torbida storia d'amore tra una donna che vuole uccidere il marito per non rinunciare alla sua fortuna, e l'uomo che l'aiuterà a compiere l'omicidio. Un canovaccio da manuale per un'opera, quella di Kasdan, passata alla storia per il debutto di

Il film è la storia di Ned Racine, interpretato da William Hurt, un avvocato affascinante ma non particolarmente di successo che in una calda sera d'estate, incontra Matty Walker, sposata al ricco imprenditore Edmund Walker. Ned e Matty si legano subito in una relazione appassionata, così forte da spingere la donna a lasciare il marito. Un solo problema, però, la preoccupa: un accordo prematrimoniale che, in caso di separazione, le farà ottenere gli alimenti solo per un anno.

Una scena di Brivido caldo - PIC

Troppo poco a fronte dell'immenso patrimonio del marito. Così, Matty e Ned decidono di uccidere Edmund Walker. Ma. E, tra identità false e un'intricata serie di manipolazioni, Ned si rende conto di essere stato solo una pedina nelle mani di una donna dall'identità misteriosa.

Brivido caldo fu l'esordio registico di Lawrence Kasdan, fino a quel momento, apprezzato sceneggiatore di Hollywood. Aveva infatti completato la sceneggiatura di L'Impero colpisce ancora, firmò lo script del film di Steven Spielberg I predatori dell'arca perduta (1981), e dell'ultimo film della trilogia originale di Star Wars, Il ritorno dello Jedi (1983). Il debutto dietro alla macchina da presa gli aprì una nuova strada.

Il cast del film comprende Richard Crenna nel ruolo di Edmund Walker, Ted Danson e Mickey Rourke. Diventato un classico degli anni '80, Brivido caldo ha aggiornato il classico plot noir aggiungendo più complessità ai personaggi, e trasformando la coppia formata da Kathleen Turner e William Hurt nell'epitome della coppia sexy.