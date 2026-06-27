Il piccolo gioiello con Nicole Kidman da vedere stasera gratis su RaiPlay

Pubblicazione: 27 giugno alle 17:00

Il catalogo gratuito di RaiPlay regala talvolta piccoli colpi di fulmine cinematografici che meritano una seconda chance. È il caso di Vita da Strega (Bewitched), pellicola datata 2005 firmata da Nora Ephron, che all'epoca della sua uscita nelle sale venne liquidata con eccessiva fretta dalla critica più severa.

Oggi, depurato dalle aspettative dell'epoca, questo bizzarro esperimento di metacinema si rivela una satira hollywoodiana sorprendentemente fresca, sorretta da un cast monumentale che gioca a carte scoperte con l'assurdo.

La trama è semplice e lineare ma non banale, così come lo era stata quella di Harry ti presento Sally, il grande capolavoro di Ephron. La bionda e deliziosamente ingenua Isabel Bigelow (una Nicole Kidman radiosa e in perfetto stato di grazia) decide di abbandonare i poteri magici per rifugiarsi a Los Angeles, sognando un'esistenza ordinaria fatta di bollette da pagare e amore romantico.

Un gioco di specchi tra nevrosi e grandi vecchi del cinema

Il destino, tuttavia, ha il volto diun divo televisivo egocentrico e in pieno declino, alla disperata ricerca di una partner sconosciuta che non gli oscuri la scena nel rifacimento della storica sitcom anni Sessanta.

L'alchimia tra la Kidman, splendida nel calibrare grazia eterea e smarrimento terreno, e il carisma di Will Ferrell funziona proprio in virtù del loro stridente contrasto. Ferrell incarna la quintessenza del narcisismo hollywoodiano, un uomo così concentrato sul proprio rilancio professionale da non accorgersi dell'evidenza paranormale che lo circonda.

Nicole Kidman in Vita da Strega (Sony Pictures Releasing)

A elevare la pellicola sopra la media delle commedie romantiche commerciali è un cast di comprimari da fare invidia a qualsiasi produzione da Oscar. Shirley MacLaine giganteggia nei panni della teatrale e sorniona Endora, ma è un immenso Michael Caine, nel ruolo del padre di Isabel, a rubare la scena, con perle di cinismo magico nel tentativo di dissuadere la figlia dalle sue bizzarre velleità umane.

Rivedere Vita da Strega oggi significa apprezzare la destrezza con cui Nora Ephron ha saputo decostruire il mito della televisione classica, con una riflessione leggera ma non banale sul bisogno di autenticità in un mondo dominato dalle apparenze. Non tutto è perfetto, certo: il ritmo nella seconda metà cede il passo ai binari più prevedibili della commedia romantica d'ordinanza, ma la fluidità della messa in scena e la brillantezza dei dialoghi rimangono merce rara.

Per chiunque cerchi una serata all'insegna del disimpegno intelligente, questa perla nascosta rappresenta la scelta ideale. Un'occasione d'oro per riscoprire il talento comico, spesso sottovalutato, di Nicole Kidman.