Pubblicazione: 25 novembre alle 19:00

Quando si parla di film maledetti, Il presagio (The Omen), diretto da Richard Donner e uscito nel 1976, occupa un posto speciale nella storia del cinema horror. La pellicola, incentrata sulla figura dell'Anticristo, è diventata famosa non soltanto per la sua atmosfera inquietante, ma anche per una serie di incidenti e avvenimenti tragici che avrebbero coinvolto cast e troupe durante e dopo le riprese. Episodi che, con il passare degli anni, hanno alimentato la leggenda di una presunta maledizione.

. Gregory Peck, interprete del protagonista Robert Thorn, si trovava a bordo di un velivolo diretto a Londra quando l'aereo venne colpito da un fulmine. Un'esperienza simile sarebbe capitata anche ad altri membri della produzione, tra cui lo sceneggiatore David Seltzer e il produttore Harvey Bernhard.

Un altro avvenimento particolarmente drammatico riguardò il regista Richard Donner. Secondo i racconti legati alla produzione, il cineasta avrebbe rinunciato all'ultimo momento a utilizzare un piccolo aereo che aveva prenotato per uno spostamento tra le diverse location. Il velivolo precipitò successivamente, provocando la morte del pilota e della sua famiglia, che si trovava in automobile. Una tragedia che venne inevitabilmente associata alla presunta maledizione del film.

Anche gli spostamenti della troupe tra Regno Unito e Italia sarebbero stati accompagnati da situazioni pericolose. Tra gli episodi ricordati figurano attentati riconducibili all'IRA e momenti di tensione durante le riprese, anche a causa della presenza di animali. Avvenimenti differenti tra loro, ma che contribuirono a rafforzare la reputazione sinistra di Il presagio, soprattutto considerando la natura della storia raccontata sul grande schermo.

. Dopo la lavorazione, rimase coinvolto in un grave incidente automobilistico nel quale perse la vita la sua compagna e assistente Liz Moore. A rendere ancora più macabro il racconto è un particolare tramandato negli anni,. Un dettaglio che richiama inevitabilmente il numero associato al diavolo e all'immaginario del film.

A distanza di cinquant'anni, la presunta maledizione di Il presagio continua ad alimentare la curiosità degli appassionati di cinema horror. Alcuni episodi raccontati sono legati a tragedie realmente avvenute, mentre altri sono stati tramandati attraverso testimonianze e ricostruzioni che non sempre permettono di distinguere con certezza i fatti dalle coincidenze. Il clamore mediatico intorno alla pellicola potrebbe aver contribuito ad amplificare questa fama, trasformando una serie di avvenimenti drammatici in una delle leggende più celebri della storia del cinema.