Il Principe Abusivo e quella lettera d'amore che tutti hanno imparato a memoria

Pubblicazione: 13 settembre alle 07:45

Era il San Valentino del 2013 quando nelle sale italiane arrivava Il principe abusivo, esordio alla regia di Alessandro Siani che si rivelò molto più di una semplice commedia romantica. Il film raccontava una favola moderna dove l'amore vinceva ogni barriera sociale, economica e culturale, conquistando il pubblico con una formula che mescolava risate, tenerezza e dialoghi capaci di entrare nel cuore degli spettatori.





verace che riesce nell'impresa apparentemente impossibile di, interpretata da Sarah Felberbaum. Un abisso separa i due protagonisti: da una parte la nobiltà, l'eleganza e i protocolli di corte, dall'altra la spontaneità popolare, la genuinità e quella napoletanità dirompente che diventa arma di seduzione.Madel film sono entrate nel linguaggio comune, soprattutto tra chi cerca di esprimere sentimenti romantici con una dose di intensità fuori dal comune.dell'intera pellicola, un concentrato di poesia popolare che ha fatto breccia in milioni di cuori.

Nella lettera scritta alla sua amata, Antonio dichiara: "L'Amore è quell'attimo che non aspetta nemmeno un secondo, che rincorre il minuto, anche 60 volte, fino a che non arriva l'ora di vederti. L'Amore è quell'onda di argento vivo che lega gli occhi al cuore indissolubilmente. Tutto quello che vedrà il cuore si guarderà dagli occhi e tutto quello che si guarderà dagli occhi si vede dal cuore... e adesso che so tutte queste cose proteggimi, difendimi, voglio fidarmi di te ancora una volta".





, dove il tempo diventa misura dell'urgenza amorosa e lo sguardo si fa ponte diretto tra occhi e cuore. Parole che hanno fatto commuovere intere platee e che ancora oggi vengono citate, condivise, utilizzate per dichiarazioni d'amore reali.Ma Siani non si limita alla dolcezza romantica.che, pur nella leggerezza della commedia, colpisce nel segno: "La parola diversi è brutta, perché l'amore ci rende uguali. Voi vi chiamate reali, ma siete distanti dalla realtà"., che usa il gioco di parole tra "reali" come titolo nobiliare e "realtà" come dimensione concreta della vita per smontare le differenze di classe.

Il film attinge anche alla tradizione musicale napoletana, facendo recitare ad Antonio un brano della classica canzone Indifferentemente: "Fammi quello che vuoi, indifferentemente. Tanto lo so che per te io non sono niente. E dammi questo veleno, non aspettar domani che, differentemente, se tu mi uccidi, io non ti dico niente". Un pezzo che porta con sé tutto il peso della malinconia partenopea, quella capacità di trasformare il dolore d'amore in versi che suonano quasi come rassegnazione ironica.



