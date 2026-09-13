Il principe abusivo girato tra castelli francesi e i vicoli di Napoli: le location del film di Alessandro Siani

Pubblicazione: 13 settembre alle 07:30

Il principe abusivo rappresenta uno dei successi più significativi della commedia italiana del nuovo millennio. Diretto e interpretato da Alessandro Siani nel 2013, il film ha incassato 14 milioni di dollari, conquistando per alcuni mesi il titolo di pellicola con il maggior incasso dell'anno, prima di essere superato da Sole a catinelle di Checco Zalone. Ma oltre ai numeri da box office, questa commedia romantica che mescola nobiltà e plebe, fiaba e realtà napoletana, racconta anche una storia di location straordinarie sparse tra tre nazioni europee.





insieme al padre e al ciambellano è in realtà situato nella. Questa regione, patrimonio dell'umanità UNESCO, è celebre proprio per i suoi castelli rinascimentali che sembrano usciti da un libro di fiabe. La scelta di questa location esterna permette al film di stabilire immediatamente un'atmosfera da conte de fées, quel senso di irrealtà necessario per far funzionare la premessa narrativa.Manel creare illusioni cinematografiche. Quelle che sullo schermo appaiono come le sale del castello della Loira sono iUna soluzione produttiva che ha permesso di mantenere l'estetica nobiliare senza i costi proibitivi di riprese prolungate in Francia, sfruttando al contempo il patrimonio architettonico italiano, ricco di residenze storiche perfettamente conservate.

Merano, in particolare, si è rivelata una location chiave per il film. La Passeggiata d'Inverno della città termale altoatesina fa da sfondo a uno degli incontri tra i due protagonisti, offrendo quel mix di eleganza mitteleuropea e natura curata che ben si sposa con l'ambientazione aristocratica della storia. I giardini del Castello Rubein, edificio risalente al XII secolo sempre a Merano, rappresentano invece lo scenario dove Antonio, il personaggio interpretato da Siani, può godere della bellezza del parco mentre impara come si sta a corte.





Un'altra location meranese che contribuisce a costruire l'atmosfera è ilda camera a cui il maldestro Antonio partecipa insieme alla principessa. La scelta di questo teatro storico aggiunge autenticità alle scene mondane, quelle che servono a sottolineare quanto il protagonista sia fuori posto in quel mondo patinato.Se Merano e l'Alto Adige rappresentano il mondo della nobiltà europea,, autentica e vivace da cui proviene Antonio.partenopeo, è il luogo dove il protagonista vive "a scrocco", muovendosi tra le vie che si diramano intorno a piazzetta Stella. Questa zona conserva intatta l'atmosfera dei vicoli napoletani tradizionali, dove la vita si svolge ancora in strada e dove i rapporti di vicinato seguono codici non scritti ma ferrei.

La sequenza finale del film trova invece la sua collocazione a Castel dell'Ovo, l'antico maniero che sorge sull'isolotto di Megaride, nel golfo di Napoli. Qui Antonio, Letizia e i loro amici si imbucano a un matrimonio, in una scena che simbolicamente riporta la principessa nel mondo reale, quello napoletano, suggellando il percorso narrativo che ha visto i due protagonisti avvicinarsi superando le barriere di classe.



