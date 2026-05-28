Il quiz musicale cult degli anni '90 torna su Italia 1 con una nuova formula (ecco perché vedere le nuove puntate)

Pubblicazione: 28 maggio alle 09:45

Pochi sentimenti sono così potenti come la nostalgia, quel brivido malinconico che si prova a ripensare ai bei tempi passati; una molla così potente da spingere Mediaset, per il secondo anno di fila, a rispolverare Sarabanda, il popolare quiz show musicale che dal finire degli anni ’90, e in varie tranche, ha tenuto compagnia al pubblico di Italia 1 e Canale 5. Così, per sette prime serate, a partire dal 21 maggio 2026, su Italia 1, Enrico Papi in Sarabanda Celebrity torna a far scontrare due squadre di personaggi famosi, tutti agguerritissimi, che si sfidano sulle sette note.

I due capisquadra scelgono i componenti del proprio team, giocando quattro contro quattro, in un duello all’ultima nota. Due le novità più succose: la prima, non c’è più il meccanismo che prevedeva il ritorno del vincitore nella puntata successiva. La seconda, ogni puntata avrà un cantante misterioso, che entrerà in squadra come esperto musicale aggiunto se la sua identità verrà indovinata.

Entrando nel dettaglio di come funziona Sarabanda Celebrity, la struttura del programma alterna prove storiche del format ad altre completamente nuove, con le squadre che devono accumulare punti e bonus strategici per arrivare nelle migliori condizioni possibili al celebre gioco finale, il "7X30", ancora oggi simbolo dello show musicale e vero cimento per ogni appassionato di musica.

Una delle differenze principali rispetto all’edizione precedente riguarda i concorrenti. Lo scorso anno avevamo professionisti legati alla musica, dunque cantanti e addetti ai lavori. Quest’anno ci sono anchecome Claudio Amendola e Guillermo Mariotto, assieme ai "pro" Iva Zanicchi, Orietta Berti e Nina Zilli., in cui un concorrente deve indovinare il titolo di una canzone grazie ai compagni di squadra che dovranno mimare il pezzo.

Tra le novità debutta invece il gioco del "Tempo", basato sulla rapidità: i concorrenti devono riconoscere i brani prima dello scadere del countdown. Ma ci sarà anche "Pentagramma", dove ogni risposta corretta permetterà di scoprire una parola nascosta all’interno di una strofa misteriosa e "In&Out", gioco in cui la musica si interromperà e i concorrenti dovranno continuare a cantare seguendo perfettamente il ritmo.

Nella "Canzone sbagliata", Enrico Papi cambierà volutamente un verso di una hit famosa e i concorrenti dovranno correggerlo cantando il testo giusto. Non mancherà la componente tattica con il "Rubajolly", dove una squadra potrà tentare di far perdere i jolly agli avversari con il rischio che, se la sfida andrà male, saranno proprio loro a perdere i bonus scommessi. I jolly conquistati durante le manche possono infatti diventare decisivi e, in alcuni giochi, trasformarsi in armi contro gli avversari.

Sarabanda Celebrity sarà visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.