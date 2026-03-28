Il Re Leone finisce in tribunale: la “traduzione” virale scatena una causa milionaria

Pubblicazione: 28 marzo alle 07:40

Una delle canzoni più iconiche della storia del cinema torna al centro dell’attenzione, ma questa volta per una disputa legale. La celebre apertura di Il Re Leone, conosciuta in tutto il mondo grazie a “Circle of Life”, è finita in tribunale dopo una polemica diventata virale online. Il caso coinvolge il compositore sudafricano Lebo M e il comico Learnmore Jonasi, dando vita a uno scontro che unisce cultura, linguaggio e diritto. Non si tratta solo di una battuta fraintesa, ma di una questione che potrebbe ridefinire i limiti della comicità.

Tutto nasce da una “traduzione” ironica proposta da Learnmore Jonasi durante uno spettacolo e in un podcast. Il comico ha sostenuto che il“Nants’ingonyama bagithi Baba” significhi “Guarda, c’è un leone. Oh mio Dio”. Una spiegazione che ha fatto ridere il pubblico, diventando rapidamente virale sui social. Tuttavia, secondo la versione ufficiale di Disney e dello stesso autore, il significato reale è molto diverso: “Tutti salutano il re, ci inchiniamo alla sua presenza”, con une non alla semplice descrizione di un animale.

Per Lebo M, autore e interprete del celebre canto, questa reinterpretazione non è solo una battuta, ma una distorsione dannosa. Nella causa legale, presentata a Los Angeles a marzo 2026, il compositore accusa Jonasi di diffamazione, pubblicità ingannevole e interferenza con i rapporti commerciali. Secondo l’accusa, il comico avrebbe presentato la sua versione come un fatto reale e autorevole, non come semplice satira, contribuendo così a minare il valore culturale dell’opera e a danneggiarne la reputazione.

Il cuore del problema è proprio questo: quando una battuta smette di essere tale e diventa disinformazione? In genere, la satira è protetta dalla libertà di espressione, soprattutto negli Stati Uniti. Tuttavia, i legali di Lebo M sostengono che in questo caso si sia superato il limite, perché la “traduzione” è stata presentata come corretta, inducendo il pubblico a crederci davvero. Per questo motivo, la causa invoca anche il Lanham Act, una legge solitamente usata contro la pubblicità ingannevole, rendendo il caso particolarmente insolito.

Dal punto di vista culturale, la questione è ancora più delicata. Il canto iniziale di Circle of Life non è solo una canzone, ma una proclamazione. Ridurla a una frase letterale, secondo l’accusa, significa banalizzarne il valore e contribuire a una visione stereotipata della cultura africana. Non a caso, la disputa si inserisce anche in un dibattito più ampio sulla rappresentazione dell’Africa nei media occidentali, tema che. Il comico, dal canto suo, ha reagito pubblicamente con ironia, dichiarando sui social di essere stato citato in giudizio “per una battuta” e chiedendo scherzosamente consigli su avvocati.

In seguito ha precisato di essere un grande fan dell’opera e di aver voluto stimolare una conversazione culturale più ampia. Ha anche ipotizzato inizialmente una collaborazione con Lebo M per spiegare il significato autentico del brano, ma l’idea è sfumata dopo tensioni personali tra i due. La causa è ancora nelle fasi iniziali, ma potrebbe avere conseguenze importanti. Se dovesse andare avanti, un giudice sarà chiamato a stabilire dove si trova il confine tra libertà artistica e responsabilità verso la verità culturale.