Il reboot di X-Files punta alle stelle: due amate new entry spiccano nel cast della serie di Ryan Coogler

Pubblicazione: 13 maggio alle 11:00

Il ritorno di X-Files si arricchisce di nomi pesanti. Il reboot della serie cult degli anni Novanta, affidato alla regia visionaria di Ryan Coogler, ha appena annunciato l'ingresso di otto nuovi attori nel cast, e tra questi spiccano volti che potrebbero far tremare i polsi anche agli scettici più incalliti: Steve Buscemi e Amy Madigan guidano una lista che include Devery Jacobs, Lochlyn Munro, Tantoo Cardinal, Joel D. Montgrand, Sofia Grace Clifton e Ben Foster.



Al momento, i dettagli sui personaggi che questi attori interpreteranno rimangono avvolti nel mistero. Una scelta strategica, forse, per alimentare l'attesa e la speculazione tra i fan, oppure semplicemente una fase ancora embrionale della produzione. Quel che è certo è che l'arrivo di nomi di questo calibro suggerisce un'ambizione narrativa importante.



Il reboot di X-Files riparte da un pilot ordinato da Hulu, con Danielle Deadwyler e Himesh Patel nei panni dei nuovi agenti FBI incaricati di investigare casi paranormali, in una dinamica che ricalca la premessa originale della serie creata da Chris Carter nel 1993. X-Files ha segnato un'epoca. Debuttata su FOX nel 1993, la serie con David Duchovny e Gillian Anderson ha dominato l'immaginario collettivo per nove stagioni, generando un film cinematografico nel 1998 e un secondo capitolo, The X-Files: I Want to Believe, nel 2008.

Dopo la conclusione, la serie è tornata nel 2016 per altre due stagioni, prima di andare nuovamente in quiescenza. Otto anni di silenzio che ora Coogler si prepara a interrompere con un approccio che promette di rispettare l'eredità del passato guardando però con decisione al futuro.

La scelta dicome location delle riprese non è casuale: la città canadese, contribuendo a creare quella particolare atmosfera cupa e nebbiosa che ha reso iconici molti episodi.

Un ritorno alle origini geografiche che potrebbe tradursi anche in un ritorno alle atmosfere che hanno reso X-Files un fenomeno culturale globale. Coogler lo sa bene, e la sua capacità dimostrata con Sinners di unire visione autoriale, intrattenimento di alto livello e successo commerciale rappresenta la migliore garanzia possibile per un reboot che rischia sempre di scontentare i puristi o di apparire superfluo.