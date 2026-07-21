Il regista di District 9 ha svelato un nuovo progetto rivoluzionario (ma accende polemiche per l'uso dell'AI)

Pubblicazione: 21 luglio alle 12:23

Neill Blomkamp, il visionario sudafricano che nel 2009 ci ha regalato District 9, quel piccolo capolavoro di fantascienza sociale che ha ridefinito il genere con un budget risicato e idee titaniche, è tornato a far parlare di sé. Ma questa volta non con alieni segregati nei bassifondi di Johannesburg, bensì con un esperimento che potrebbe segnare un punto di non ritorno nella storia del cinema: ha appena rilasciato Nightborne, il suo primo cortometraggio generato interamente dall'intelligenza artificiale.

. Niente cineprese tradizionali, niente troupe sul set, niente attori in carne e ossa che recitano davanti all'obiettivo. Solo Blomkamp, un computer e il modello di generazione video Seedance 2.0. Il regista ha costruito il film fotogramma per fotogramma, dirigendo attraverso prompt testuali, descrivendo a parole quello che voleva vedere sullo schermo. Un processo checome lo conosciamo.

La trama di Nightborne si muove nel territorio familiare a Blomkamp: fantascienza oscura con venature horror. La storia segue un pilota americano dato per morto e un programma militare segreto che riporta in combattimento soldati caduti. Il tutto girato in stile documentaristico, quella cifra stilistica pseudorealistica che aveva reso District 9 così visceralmente credibile. Solo che questa volta, ogni inquadratura, ogni movimento di camera, ogni espressione facciale è stata evocata dall'algoritmo.

Elysium - Sony Pictures

Ma attenzione: questo non è un esperimento sterile da laboratorio tecnologico. Blomkamp, tutte sotto accordi di licenza regolari. Gli artisti umani hanno creato il concept art di base. Insomma,, potentissimo e rivoluzionario, ma sempre guidato dalla visione autoriale di un regista che sa cosa vuole raccontare. Non stiamo parlando di un film generato casualmente da un algoritmo impazzito, ma diE Blomkamp, sul suo profilo X, ha dichiarato senza mezzi termini checon lo stesso metodo.

La reazione del mondo creativo a queste tecnologie rimane profondamente divisa. L'intelligenza artificiale nell'industria cinematografica e artistica continua a suscitare scetticismo, quando non aperta ostilità. Le preoccupazioni sono molteplici e legittime: dati di addestramento raccolti da opere creative senza consenso degli autori originali, potenziali perdite massicce di posti di lavoro per tecnici e artisti, questioni irrisolte di copyright, timori che la qualità complessiva delle produzioni possa scendere vertiginosamente.

Per questo, Nightborne rappresenta quindi molto più di un semplice cortometraggio sperimentale. È un manifesto, una dichiarazione d'intenti, forse persino una provocazione. Blomkamp, che ha sempre avuto un rapporto viscerale con la tecnologia come elemento narrativo e tematico nei suoi film, ora la sta usando come mezzo espressivo primario. Non più solo racconto sulla tecnologia, ma racconto attraverso la tecnologia.