Il regista di Human Centipede dice addio al cinema: il suo ultimo film racconta anni di isolamento artistico

Pubblicazione: 03 agosto alle 19:05

Tom Six, il filmmaker olandese diventato celebre (e controverso) per la trilogia di Human Centipede, sta per congedarsi dal cinema e dai suoi fan con un progetto tanto personale quanto estremo. Il 15 agosto uscirà su YouTube "The End of Tom Six", un documentario-confessione che il regista ha girato nell'arco di sei anni, documentando il proprio declino fisico causato dalla sclerosi multipla, una malattia che ha tenuto nascosta per quasi un decennio e mezzo.

The human centipede 3 - Six Entertainment Company

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per chi ha seguito la carriera di Six, un autore che ha sempre provocato, disturbato e diviso il pubblico con la sua estetica body horror portata all'estremo. Ma questa volta non si tratta di finzione:, permettendo a chiunque di accedere alla visione pagando quanto ritiene opportuno. Sarà disponibile anchee gli irriducibili del supporto fisico.

Secondo quanto rivelato in un comunicato stampa, Six ha convissuto con la sclerosi multipla per 14 anni mantenendo il segreto assoluto. La svolta drammatica nella sua salute sarebbe legata alla battaglia per la distribuzione di "The Onania Club", un film satirico completato nel 2019 che avrebbe ricevuto recensioni entusiastiche dalla critica ma che nessun distributore ha voluto toccare. Il motivo? Un trailer che mostrava donne masturbarsi guardando filmati degli attentati dell'11 settembre, una provocazione talmente radicale da risultare indigesta persino per chi aveva metabolizzato la trilogia di Human Centipede.

The Human Centipede - Six Entertainment Company

Il comunicato non usa mezzi termini: "Nonostante le recensioni brillanti e i fan che imploravano la sua uscita, un'industria cinematografica dominata dalla correttezza politica si è rifiutata di toccarlo. La battaglia prolungata ed estremamente stressante ha accelerato la sua malattia e devastato completamente il suo corpo, fino al punto che ora si sta avvicinando alla fine della sua vita". È una dichiarazione dura, chee che solleva domande legittime sui confini della libertà artistica. Six ha sempre rivendicatooltre il quale lo spettatore medio preferisce non spingersi. Ma stavolta il prezzo pagato per questa coerenza artistica appare tragicamente alto.

Per sei anni, rinchiuso nella sua casa di Amsterdam, Six ha vissuto in totale isolamento, confinato nell'oscurità, documentando ossessivamente la propria condizione. "The End of Tom Six" promette di essere un "documentario onirico e allo stesso tempo esilarante" che include anche segmenti recitati da attori. Il film esplora l'assurdità dell'esistenza, l'industria cinematografica, il declino fisico del regista e le restrizioni alla libertà artistica. Come recita il comunicato: "L'artista tormentato non è un mito".

Resta da vedere quale sarà la reazione del pubblico e della critica a questo progetto finale. Six ha sempre diviso: c'è chi lo considera un provocatore vuoto, interessato solo allo shock gratuito, e chi invece riconosce nella sua opera una riflessione disturbante ma necessaria sui tabù della società contemporanea. "The End of Tom Six" potrebbe rappresentare la sintesi definitiva di questa tensione: un'opera in cui la provocazione non è più uno strumento narrativo ma una necessità esistenziale, l'ultima parola di un artista che ha deciso di mostrare la propria vulnerabilità senza filtri.