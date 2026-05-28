Il ritorno di Boba Fett dopo 4 anni potrebbe non essere esattamente quello che i fan sognavano

Pubblicazione: 28 maggio alle 09:27

Dopo quattro anni di attesa dal finale di The Book of Boba Fett su Disney+, il cacciatore di taglie più iconico della galassia sta per fare ritorno e non sullo schermo questa volta, ma sulle pagine di un fumetto Marvel che promette di riportare i fan direttamente nel cuore del mondo criminale di Tatooine. L'appuntamento è fissato per il 9 settembre 2026, quando debutterà Star Wars: Book of Boba Fett, un'ambiziosa miniserie in sette numeri che adatterà la celebre serie live-action.

Il progetto vede al timone lo sceneggiatore, già noto ai fan di Star Wars per il suo lavoro su Han Solo – Hunt for the Falcon e Ahsoka, affiancato dall'artista, che ha già dimostrato il suo talento con The Rise of Kylo Ren. Non si tratta quindi di un'operazione commerciale buttata lì per sfruttare il brand, ma di una collaborazione tra professionisti che conoscono intimamente l'universo creato da George Lucas.

La scelta di trasformare The Book of Boba Fett in fumetto non è casuale, poiché dall'esplosione di popolarità seguita alla sua apparizione in The Mandalorian, Boba Fett è diventato molto più di un semplice personaggio secondario apparso brevemente in due film della trilogia originale. La sua storia – dalla caduta nel pozzo del Sarlacc alla rinascita come signore del crimine di Tatooine – ha catturato l'immaginazione di una nuova generazione di spettatori, affiancandosi ai fan storici che lo venerano sin dal 1980.

@Marvel announced a new comic-series, debuting on September 9, 2026 with STAR WARS: THE BOOK OF BOBA FETT # 1 (of 7)



After escaping from the Sarlacc Pit, Boba Fett has taken over Jabba the Hutt’s syndicate—but does he have what it takes to keep Tatooine in order? pic.twitter.com/4O1vASTt49 — Eddie van der Heijden (@onceuponagalaxy) May 27, 2026

Nonostante questi elementi, la community si è divisa, con alcuni fan che avrebbero preferito vedere il ritorno del personaggio in una serie TV, soprattutto visti i 4 anni che sono passati dal rilascio della serie su Disney Pus. Comunque la sinossi ufficiale di Star Wars: Book of Boba Fett non lascia spazio a dubbi sulla fedeltà all'opera originale: "Boba Fett tiene corte e affronta nuove sfide su Tatooine. Dopo essere sfuggito alla fossa del Sarlacc, Boba Fett ha preso il controllo del sindacato di Jabba the Hutt, ma ha quello che serve per mantenere l'ordine su Tatooine?" È la stessa domanda che ha guidato la serie televisiva, quella tensione tra il guerriero solitario e il leader che deve bilanciare forza e diplomazia in un pianeta desertico dove la legge è quella del più forte.

Boba Fett, fonte: Disney

La, maestro nel creare atmosfere cupe e cinematografiche. Accanto a questa, i fan potranno scegliere trae una speciale edizione foil di Rickie Yagawa. Ogni cover offre una diversa interpretazione visiva del personaggio, dalla brutalità del cacciatore di taglie alla complessità del leader che cerca di costruire qualcosa di più duraturo di una semplice organizzazione criminale. Un elemento particolarmente interessante di questa miniserie è il debutto in formato fumetto di personaggi secondari che hanno arricchito la serie televisiva.

Garsa Fwip, la proprietaria del Sanctuary che gestisce il saloon più frequentato di Mos Espa. Dokk Strassi, il capo del sindacato Pyke. Il maggiordomo di Mok Shaiz, con la sua presenza inquietante e le sue manovre nell'ombra. Questi personaggi hanno contribuito a creare l'ecosistema complesso di Tatooine mostrato nella serie, e vederli tradotti nel linguaggio dei comics rappresenta una piccola rivoluzione per i completisti dell'universo espanso. Comunque l'entusiasmo di Rodney Barnes per il progetto è palpabile nelle sue dichiarazioni: "Ho amato Boba Fett sin dalla prima infanzia. Adattare questa serie è stata una gioia completa e non vedo l'ora che i fan di Star Wars la leggano."

Il 9 settembre 2026 quindi non segnerà solo il ritorno di Boba Fett, ma anche la continuazione di una tradizione che lega indissolubilmente Star Wars al medium dei fumetti, con storie che espandono, approfondiscono, ed a volte contraddicono, ma sempre arricchiscono l'universo narrativo più vasto e complesso della cultura pop moderna. Tatooine attende. Il palazzo che fu di Jabba ha un nuovo padrone, e quel padrone ha ancora molte storie da raccontare.