Il ritorno di Un Medico in Famiglia? Lino Banfi lancia lo spin-off su Nonno Libero: "Ecco chi ci sarà"

Pubblicazione: 01 luglio alle 11:13

A quasi dieci anni dall'ultima puntata, Un medico in famiglia continua a occupare un posto speciale nel cuore del pubblico italiano. La storica fiction di Rai 1, che ha segnato un'epoca della televisione italiana, potrebbe infatti tornare a far parlare di sé grazie a un nuovo progetto. A riaccendere l'entusiasmo dei fan è stato Lino Banfi, volto simbolo della serie nei panni dell'indimenticabile Nonno Libero. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Adnkronos in occasione del suo novantesimo compleanno, l'attore ha confermato che il desiderio di riportare sul piccolo schermo la famiglia Martini è ancora vivo.

Secondo Banfi, se fosse dipeso da lui, il ritorno della fiction sarebbe già diventato realtà diversi anni fa. Tuttavia, il principale ostacolo resta la ricostruzione del cast storico, elemento fondamentale per dare continuità a una serie tanto amata dal pubblicoAl momento, infatti, la reale disponibilità a tornare sul set è limitata a pochissimi elementi storici della saga dei Martini. Oltre a Nonno Libero, gli unici pronti a rivestire i vecchi panni sarebbero Giulio Scarpati (l'indimenticabile dottor Lele Martini) ed Eleonora Cadeddu (Annuccia).

"Siamo troppo pochi", ha ammesso amaramente Banfi, evidenziando la complessità logistica e narrativa di far ripartire la macchina della fiction madre senza l'intero gruppo. Se la strada per una dodicesima stagione tradizionale appare in salita, una soluzione alternativa e altrettanto suggestiva sta prendendo seriamente piede nelle stanze dei bottoni dei vertici Rai: uno spin-off interamente dedicato a Nonno Libero. Alla precisa domanda sulla fattibilità di questo progetto parallelo, Banfi ha risposto confermando l'esistenza di un'idea concreta:

Un medico in famiglia- spin off- foto youtube

"L'ipotesi c'è". Con la sua ironia tagliente, l'attore ha scherzato sul termine tecnico anglosassone, confessando che la parola gli evoca ironicamente "qualcosa di proibito che si fuma", ma ha ribadito con forza l'entusiasmo verso questa nuova avventura televisiva che metterebbe al centro il saggio e ironico capostipite d'Italia. Del resto lo spin-off potrebbe essere la soluzione più semplice da realizzare rispetto a una nuova stagione corale. Inoltre permetterebbe di valorizzare il personaggio di Nonno Libero senza dover necessariamente riunire tutto il cast originale.

Negli ultimi anni si è parlato più volte di un possibile ritorno di Un medico in famiglia, complice anche il successo delle operazioni nostalgia che stanno interessando la televisione italiana, tuttavia per il momento non esistono conferme ufficiali sull'avvio della produzione, ma l'ipotesi di uno spin-off dedicato a Nonno Libero rappresenta una novità significativa.uno dei personaggi più iconici della fiction italiana.