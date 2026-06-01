Il ritrovamento di scene censurate permetterà il restauro e la proiezione di un cult del 1958 con Christopher Lee

Pubblicazione: 01 giugno alle 20:25

Ottobre 2026 segnerà un evento storico per gli appassionati di cinema horror: Dracula il vampiro, il capolavoro del 1958 che consacrò Christopher Lee come il vampiro più terrificante della storia del cinema, tornerà nelle sale con una versione restaurata in 4K che include tre minuti di scene censurate all'epoca. Materiale che per quasi settant'anni è rimasto nascosto, troppo violento e troppo esplicito per gli standard morali del tempo.



L'annuncio arriva da John Gore, proprietario dell'etichetta Hammer Horror Films, ora parte dei John Gore Studios. La notizia ha del miracoloso: il metraggio perduto è stato scoperto in un magazzino della Warner Bros vicino all'aeroporto di Los Angeles, un'immensa caverna di tesori cinematografici dove riposano cimeli dagli anni Venti a oggi, dalle Batmobili ai negativi originali di pellicole storiche.



Le scene restaurate riguardano principalmente due momenti cruciali del film: l'attacco di Dracula alle sue vittime e la sequenza finale della sua distruzione. Quando il film uscì nelle sale, i giornali dell'epoca riportarono episodi di spettatori che svennero durante le proiezioni. Donne, ma anche qualche uomo, crollarono davanti alla ferocia con cui Lee si avventava sul collo delle sue prede, le zanne grondanti di sangue. Era la prima volta che un film su Dracula veniva girato a colori, e quel rosso carminio aveva un impatto viscerale sugli spettatori. Troppo per i censori britannici, che imposero tagli drastici.

Solo in Giappone il pubblico vide la versione integrale. Nel resto del mondo, Dracula il vampiro arrivò ammorbidito, ripulito, reso più digeribile. Ironicamente, proprio quella violenza grafica faceva parte della visione artistica del regista Terence Fisher e dello sceneggiatore Jimmy Sangster, che volevano uno spettacolo gotico e sanguinario. E ci riuscirono talmente bene che Hammer ottenne la tanto agognata certificazione X, fondamentale per il marketing del film come esperienza proibita e trasgressiva.



Ma la vera rivoluzione di Dracula il vampiro non fu solo il sangue. Fu l'introduzione delle zanne. Sembra incredibile oggi, ma il Dracula di Bela Lugosi nel film del 1931 diretto da Tod Browning non aveva canini appuntiti. Nemmeno il conte Orlok di Nosferatu, il capolavoro espressionista di Murnau del 1922, sfoggiava vere zanne: i suoi denti somigliavano più a quelli di un roditore, secondo Gore, che a quelli di un predatore notturno.



L'idea venne da Christopher Lee stesso, che chiese al truccatore Philip Leakey di creare qualcosa che avesse "più morso". Leakey progettò protesi dentali che trasformarono il vampiro da figura spettrale e aristocratica a creatura feroce e carnivora. Quelle zanne divennero immediatamente iconiche. Oggi, ogni costume da vampiro di Halloween, ogni rappresentazione pop di Dracula, ogni merchandising horror deve qualcosa a quella intuizione. Un dettaglio tecnico che si è trasformato in archetipo culturale globale.

La versione restaurata, curata da Silver Salt Restoration, è stata portata alla risoluzione 4K. Gore spiega che il team ha evitato l'8K perché una definizione troppo alta può risultare "eccessivamente esigente" per pellicole dell'epoca, rischiando di evidenziare imperfezioni o di tradire la texture originale della fotografia analogica. Il 4K rappresenta il giusto equilibrio tra fedeltà storica e qualità moderna.



Tra le scene reintegrate c'è quella che Gore descrive con delicatezza come "troppo sessuale". La discesa di Dracula sulla vittima, il modo in cui Lee interpreta l'attacco, aveva una carica erotica che i censori considerarono inappropriata. Il confine tra vampirismo e desiderio sessuale, già ambiguo nel romanzo di Bram Stoker, diventava esplicito sullo schermo. Troppo esplicito. E così quella porzione venne tagliata, privando il film di una delle sue tensioni narrative più potenti.



L'altra grande aggiunta riguarda il finale. La distruzione di Dracula, già memorabile nella versione censurata, risultava ancora più cruenta nell'originale. I censori decisero che era "troppo grottesca" e imposero tagli. Ora, dopo quasi sette decenni, il pubblico potrà vedere cosa immaginò davvero Fisher: non un addio pudico al vampiro, ma una dissoluzione orrorifica, un corpo che cede alla luce del sole in modo viscerale.

Oltre alla distribuzione cinematografica in occasione di Halloween, il film sarà disponibile anche su supporti home video, con date ancora da definire. L'operazione si inserisce in un progetto più ampio di Gore, che da quando ha acquisito Hammer meno di tre anni fa sta scandagliando l'intero catalogo della casa di produzione britannica. Parliamo di 165 titoli complessivi.



Gore non nasconde il suo entusiasmo: da bambino amava questi film, e ora ha l'opportunità di esplorarli da imprenditore e curatore. Il catalogo Hammer è una miniera di vampiri, lupi mannari, mummie, creature della notte che hanno definito l'immaginario horror del secondo dopoguerra. E con le tecnologie di restauro attuali, esiste la possibilità concreta di riscoprire queste opere, magari riportando alla luce altre scene perdute o versioni alternative.