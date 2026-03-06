Il Robot Selvaggio 2 confermato, ma c'è un problema che preoccupa i fan

Pubblicazione: 06 marzo alle 10:00

Il successo travolgente di Il Robot Selvaggio non poteva che portare a una conseguenza inevitabile: il sequel è ufficialmente confermato. La Fuga del Robot Selvaggio arriverà nei cinema, portando avanti la commovente storia di Roz e del suo piccolo Beccolustro in una nuova avventura che promette di emozionare quanto il primo capitolo. Ma dietro le quinte si è verificato un cambio di guardia significativo che sta già facendo discutere gli appassionati.



Chris Sanders, che aveva scritto e diretto il primo film con maestria, non tornerà sulla poltrona di regista per il sequel. Al suo posto siederà Troy Quane, affiancato da Heidi Jo Gilbert come co-regista. Una decisione che potrebbe sorprendere, considerando il trionfo del film originale, ma che ha una spiegazione precisa: Sanders è attualmente impegnato su più fronti, tra cui la sceneggiatura del sequel live-action di Lilo & Stitch, e ha scelto di concentrarsi sulla scrittura anche per The Wild Robot Escapes, mantenendo così il controllo creativo sulla narrazione.



Troy Quane non è certo un nome sconosciuto nell'animazione. Il regista ha lavorato su produzioni iconiche come The Peanuts Movie, Curious George, Come d'incanto e Hotel Transylvania, e ha co-diretto sia Spie sotto Copertura che Nimona insieme a Nick Bruno. La sua esperienza nel bilanciare azione, emozione e humour potrebbe rivelarsi l'ingrediente perfetto per portare avanti una storia già così amata dal pubblico.

Il Robot Selvaggio, fonte: DreamWorks Animation





Heidi Jo Gilbert, promossa a co-regista dopo aver supervisionato il team narrativo del primo film, porta con sé una conoscenza profonda dell'universo del Robot Selvaggio. Ha lavorato anche su altri successi DreamWorks come Il Gatto con gli Stivali 2, Ruby Gillman: Teenage Kraken e The Croods 2. La sua promozione garantisce continuità creativa, un ponte diretto tra il primo capitolo e il sequel.



Jeff Hermann torna come produttore, assicurando stabilità al progetto. La squadra che ha reso il primo film un fenomeno da 334,5 milioni di dollari al box office mondiale rimane quindi in gran parte intatta, con Sanders che continua a tessere la trama attraverso la sua sceneggiatura.



Ma cosa racconterà La Fuga del Robot Selvaggio? Il sequel adatterà il secondo romanzo della trilogia di Peter Brown, pubblicato nel 2018. La storia seguirà Roz e Beccolustro mentre tentano una fuga da Hilltop Farm, l'ambientazione che sostituirà l'isola selvaggia del primo capitolo. Senza entrare in dettagli che potrebbero rovinare la sorpresa a chi non ha letto i libri, possiamo dire che il sequel esplorerà nuovi ambienti e sfide, mantenendo però intatto il cuore emotivo che ha reso Il Robot Selvaggio un'esperienza così potente.

Cover del libro La Fuga del Robot Selvatico, fonte: Salani Editore





La trilogia di Peter Brown comprende tre libri: Il Robot Selvaggio, La Fuga del Robot Selvaggio e La Missione del Robot Selvaggio. Se il successo del secondo film dovesse replicare quello del primo, è lecito aspettarsi che anche il terzo capitolo arrivi sul grande schermo, completando una saga che potrebbe diventare uno dei pilastri dell'animazione moderna.



DreamWorks non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per La Fuga del Robot Selvaggio, ma considerando i tempi di produzione standard per un film d'animazione di questo calibro, è ragionevole aspettarsi una finestra di rilascio nel 2027. Il cambio di regia potrebbe influire sui tempi, ma la presenza di Sanders alla sceneggiatura e di Gilbert, già parte del primo progetto, dovrebbe garantire una transizione relativamente fluida.



La domanda che molti fan si pongono è se il cambio di regia influenzerà lo stile visivo e narrativo che ha reso Il Robot Selvaggio così speciale. La risposta arriverà solo quando il film uscirà, ma i nomi coinvolti e la continuità creativa lasciano ben sperare. Troy Quane ha dimostrato di saper gestire storie emotivamente complesse con Nimona, e la collaborazione con Gilbert potrebbe essere la formula vincente per mantenere l'anima del primo capitolo mentre si esplora un nuovo territorio narrativo.