Pubblicazione: 26 novembre alle 14:50

Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese nasconde un segreto che sfugge alla maggior parte degli spettatori: quella Milano moderna e verticale che fa da sfondo alle vite intrecciate dei protagonisti è in gran parte una costruzione cinematografica realizzata altrove. Il film, arrivato nelle sale italiane il 12 novembre 2026 dopo la presentazione in apertura della ventunesima Festa del Cinema di Roma, racconta tre coppie che convivono nella stessa città senza conoscersi davvero, unite solo da un evento inatteso destinato a sconvolgere le loro esistenze parallele. La vicenda è ambientata nel capoluogo lombardo, tra i grattacieli di Porta Nuova e gli spazi domestici dove Andrea e Andreina affrontano il desiderio contrastante di genitorialità, Ralph e Viola cercano un equilibrio familiare attorno al figlio Mirko, e Alba sopravvive a un matrimonio segnato dalla violenza di Umberto.

Eppure, dietro questa geografia narrativa si nasconde una scelta produttiva sorprendente:. Le riprese si sono svolte tra il 20 ottobre e l'11 dicembre 2025, per un totale di otto settimane di lavorazione che hanno coinvolto una troupe di 87 professionisti., ma i numeri definitivi rivelano quanto la capitale abbia pesato nella costruzione visiva di una storia milanese. Quasi tutta la narrazione deve restituire la sensazione della vita milanese, mentre buona parte del lavoro sul set si è concentrato nel Lazio.e strade che potevano essere adattate alle esigenze delle singole scene., con il suo profilo di grattacieli e nuovi edifici che allontana il film dalla consueta rappresentazione del centro storico fatto di monumenti immediatamente identificabili.. Le abitazioni e i percorsi quotidiani finiscono però per diventare spazi di solitudine, dove i personaggi sono fisicamente vicini agli altri ma fanno fatica a comunicare persino con chi condivide la loro casa, prima che un evento inatteso rompa il loro isolamento. Non significa che ogni interno ambientato a Milano sia stato girato a Porta Nuova, né che tutte le inquadrature dello skyline siano necessariamente riprese sul posto.

Tra le informazioni più interessanti sulle riprese emerge una sequenza che lo spettatore associa naturalmente alla geografia milanese. Nel racconto compare un'ambulanza diretta idealmente all'ospedale Niguarda, ma la scena di movimento è stata realizzata a Roma, lungo via Aurelia. È un esempio concreto di come il cinema costruisca la continuità dello spazio: per la storia il mezzo si trova nel capoluogo lombardo, mentre davanti alla macchina da presa si muove su una strada della capitale. La sequenza suggerisce perché gli esterni di passaggio possano essere ricreati lontano dall'ambientazione principale: un movimento breve, come quello di un mezzo di soccorso, deve rendere riconoscibili soprattutto la situazione, l'urgenza e il percorso dei personaggi, non necessariamente ogni metro di strada corrispondente alla mappa reale.





. La scelta di ambientare questa scena sul litorale romano invece che in una location lombarda introduce un elemento visivo potente: il mare come sfondo di un legame che nasconde violenza e controllo. Ostia diventa così non solo un set pratico per la produzione romana, ma anche uno spazio simbolico che contrasta con la verticalità urbana della Milano raccontata nel resto del film.