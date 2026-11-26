Il rumore delle cose nuove, dov'è stato girato? La Milano "romana" del nuovo film di Paolo Genovese
Il rumore delle cose nuove girato 42 giorni a Roma e 6 a Milano. Location, riprese e segreti produttivi del film di Paolo Genovese con Accorsi e Fanelli.
Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese nasconde un segreto che sfugge alla maggior parte degli spettatori: quella Milano moderna e verticale che fa da sfondo alle vite intrecciate dei protagonisti è in gran parte una costruzione cinematografica realizzata altrove. Il film, arrivato nelle sale italiane il 12 novembre 2026 dopo la presentazione in apertura della ventunesima Festa del Cinema di Roma, racconta tre coppie che convivono nella stessa città senza conoscersi davvero, unite solo da un evento inatteso destinato a sconvolgere le loro esistenze parallele. La vicenda è ambientata nel capoluogo lombardo, tra i grattacieli di Porta Nuova e gli spazi domestici dove Andrea e Andreina affrontano il desiderio contrastante di genitorialità, Ralph e Viola cercano un equilibrio familiare attorno al figlio Mirko, e Alba sopravvive a un matrimonio segnato dalla violenza di Umberto.
Tra gli scenari riconoscibili figura la Milano contemporanea del distretto di Porta Nuova, con il suo profilo di grattacieli e nuovi edifici che allontana il film dalla consueta rappresentazione del centro storico fatto di monumenti immediatamente identificabili. Qui la città è moderna, verticale, efficiente all'apparenza. Le abitazioni e i percorsi quotidiani finiscono però per diventare spazi di solitudine, dove i personaggi sono fisicamente vicini agli altri ma fanno fatica a comunicare persino con chi condivide la loro casa. Il quartiere milanese ha una funzione narrativa precisa: gli edifici alti, le linee regolari dell'architettura e il movimento della città mettono in risalto le vite parallele dei protagonisti, prima che un evento inatteso rompa il loro isolamento. Non significa che ogni interno ambientato a Milano sia stato girato a Porta Nuova, né che tutte le inquadrature dello skyline siano necessariamente riprese sul posto.
Tra le informazioni più interessanti sulle riprese emerge una sequenza che lo spettatore associa naturalmente alla geografia milanese. Nel racconto compare un'ambulanza diretta idealmente all'ospedale Niguarda, ma la scena di movimento è stata realizzata a Roma, lungo via Aurelia. È un esempio concreto di come il cinema costruisca la continuità dello spazio: per la storia il mezzo si trova nel capoluogo lombardo, mentre davanti alla macchina da presa si muove su una strada della capitale. La sequenza suggerisce perché gli esterni di passaggio possano essere ricreati lontano dall'ambientazione principale: un movimento breve, come quello di un mezzo di soccorso, deve rendere riconoscibili soprattutto la situazione, l'urgenza e il percorso dei personaggi, non necessariamente ogni metro di strada corrispondente alla mappa reale.