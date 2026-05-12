Il sequel di Mortal Kombat stende la concorrenza e supera ogni aspettativa: le proiezioni sono rosee

Pubblicazione: 12 maggio alle 15:00

Il ritorno sul grande schermo della saga Mortal Kombat sta scrivendo un nuovo capitolo di successo commerciale. Mortal Kombat II ha raggiunto circa 80 milioni di dollari al box office globale nel suo weekend di apertura, dimostrando che il franchise videoludico continua a esercitare un fascino potente sul pubblico cinematografico mondiale.



Il risultato assume un significato particolare se confrontato con il percorso del primo film. Nel 2021, il reboot di Mortal Kombat aveva debuttato in una situazione completamente diversa: come la maggior parte dei titoli Warner Bros. di quell'anno, era uscito simultaneamente in sala e sulla piattaforma streaming HBO Max. Quella strategia day-and-date, seppur necessaria nel contesto pandemico, aveva inevitabilmente frammentato il pubblico. Nonostante ciò, il film aveva comunque raccolto circa 85 milioni di dollari in totale a livello mondiale, a fronte di un budget stimato di 55 milioni.



Questa volta la situazione è radicalmente cambiata. Mortal Kombat II ha potuto godere di un'uscita esclusivamente cinematografica, e i risultati del primo weekend suggeriscono che il sequel potrebbe superare ampiamente l'incasso complessivo del predecessore. Il film ha raccolto consensi simili al primo capitolo, con critiche miste ma un apprezzamento diffuso per le coreografie d'azione e la fedeltà al materiale originale dei videogiochi.

Il regista Simon McQuoid è tornato dietro la macchina da presa, insieme a gran parte del cast centrale che aveva contribuito a rendere credibile l'universo di Mortal Kombat sul grande schermo. Questa continuità creativa ha permesso di costruire una narrazione coesa, evitando il rischio di reboot continui che spesso affligge i franchise cinematografici tratti da videogiochi.



Il weekend di apertura ha visto Mortal Kombat II competere direttamente con un altro sequel molto atteso: Il diavolo veste Prada 2. Quest'ultimo ha registrato un'apertura domestica di quasi 80 milioni di dollari negli Stati Uniti, superando i 140 milioni in soli 10 giorni e avvicinandosi globalmente al traguardo dei 500 milioni di dollari. Il confronto tra i due film evidenzia come il pubblico cinematografico rimanga straordinariamente eterogeneo, con audience completamente diverse che affollano contemporaneamente le sale.



Per Mortal Kombat II, il vero banco di prova sarà la tenuta nelle settimane successive. Il primo film aveva beneficiato di un contesto unico, in cui le opzioni di intrattenimento in sala erano limitate e lo streaming rappresentava un'alternativa sicura per molti spettatori. Ora il sequel deve dimostrare di poter reggere il confronto in un mercato tornato alla normalità, dove la concorrenza è feroce e il pubblico ha infinite alternative.

I numeri del primo weekend confermano che esiste ancora un mercato globale significativo per storie tratte dai videogiochi, quando vengono trattate con rispetto per il materiale originale e con una visione cinematografica coerente. Mortal Kombat II si inserisce in un momento particolarmente favorevole per gli adattamenti videoludici, dopo il successo di produzioni come la serie The Last of Us e il film di Super Mario Bros.



La Warner Bros. può contare su un inizio solido per costruire ulteriormente questo universo narrativo. Con 80 milioni di dollari globali nel primo weekend, il film ha già dimostrato di possedere un appeal internazionale che va oltre la nostalgia dei giocatori della prima ora, intercettando anche un pubblico più giovane cresciuto con le iterazioni più recenti della saga.