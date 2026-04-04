Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, ora è ufficiale, un attore storico non tornerà nel nuovo film

Pubblicazione: 04 aprile alle 12:30

La notizia è ufficiale e arriva direttamente da Andy Serkis. Il ruolo di Aragorn sarà affidato a un nuovo attore in Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, il film atteso per il 17 dicembre 2027. Una rivelazione che ha già scatenato speculazioni e dibattiti tra i fan della saga, ancora profondamente legati all'interpretazione di Viggo Mortensen nella trilogia originale diretta da Peter Jackson.



Durante un'intervista rilasciata a ScreenRant in occasione della promozione di Animal Farm, Serkis ha confermato quello che molti temevano: "Non so cosa circoli al momento, ma so che c'è molta speculazione. Diciamo solo che stiamo riassegnando il ruolo e siamo sulla buona strada per trovare qualcuno". Parole che hanno il peso di una dichiarazione ufficiale, pronunciate da chi non solo interpreta Gollum ma questa volta siede anche sulla sedia di regista.



La scelta di recastare Aragorn non è semplice né priva di rischi. Mortensen ha incarnato il personaggio del ranger che diventa re con un'intensità e una presenza fisica che sono diventate sinonimo del personaggio stesso. Trovare un attore capace di riempire quegli stivali logori e quella spada riforgiata rappresenta una sfida colossale, sia per i creativi coinvolti nel progetto sia per chiunque accetti di raccogliere il testimone. Il Signore degli Anelli non è un franchise qualunque: porta con sé una base di fan appassionata, fedele e notoriamente esigente.

Viggo Mortensen è Aragorn, fonte: Warner Bros.





Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum si colloca cronologicamente tra gli eventi de Lo Hobbit e la trilogia del Signore degli Anelli, in un periodo mai esplorato completamente sullo schermo. Il film promette di raccontare la ricerca di Gollum, uno dei personaggi più complessi e affascinanti creati da J.R.R. Tolkien, offrendone una prospettiva inedita. Non si tratta solo di una caccia fisica attraverso la Terra di Mezzo, ma anche di un viaggio psicologico nelle profondità tormentate della creatura un tempo conosciuta come Sméagol.



Serkis ha mantenuto il massimo riserbo sui dettagli della trama e sul ruolo di Kate Winslet, che è stata confermata nel cast ma il cui personaggio rimane avvolto nel mistero. "Dobbiamo tenere tutto riservato", ha spiegato il regista. "A parte il fatto che probabilmente è di dominio pubblico, il nostro film si svolge tra Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, ed è La caccia a Gollum. È una caccia fisica al personaggio, ma anche una caccia psicologica a se stesso. Siamo praticamente sulla rampa di lancio ora, ed è molto eccitante. Sarà un grande viaggio".

La ricerca del nuovo Aragorn è dunque ufficialmente aperta. Chi avrà il coraggio di impugnare Andúril e indossare il mantello del Ramingo. Servirà un attore capace di portare carisma, presenza fisica e una profondità emotiva all'altezza di un personaggio che rappresenta l'eroismo riluttante, la regalità nascosta e il peso della responsabilità. Non basta assomigliare a un re: bisogna farlo credere a milioni di spettatori che hanno già un volto ben preciso nella mente quando pensano ad Aragorn figlio di Arathorn.