Il trend turco non si ferma: Mediaset lancia Be My Sunshine per conquistare l'estate di Canale 5

Pubblicazione: 04 luglio alle 13:14

Le serie turche continuano a conquistare il pubblico italiano e Mediaset punta ancora una volta su una produzione romantica destinata a diventare protagonista del palinsesto estivo. Su Canale 5 debutta infatti Be My Sunshine, titolo italiano della serie turca Ada Masalı, una commedia sentimentale che unisce amore, paesaggi mozzafiato e colpi di scena. La fiction arriva dopo il buon riscontro ottenuto sulla piattaforma Mediaset Infinity e si prepara ad accompagnare gli spettatori con una storia che mescola romanticismo, emozioni e il classico schema "nemici che si innamorano", molto apprezzato dagli appassionati delle dizi turche.

La protagonistaed è completamente concentrata sulla carriera. La sua vita cambia quando viene inviata su una suggestiva isola dell'Egeo con un incarico preciso: convincere il proprietario di un terreno a venderlo per permettere la costruzione di un grande resort turistico. Sull'isola conosce Poyraz, uomo legato alle proprie radici e deciso a difendere la sua terra da qualsiasi speculazione immobiliare. Tra i due il primo incontro è tutt'altro che sereno, ma con il passare del tempo le differenze iniziano ad avvicinarli. In un contesto fatto di paesaggi spettacolari, abitanti pittoreschi e situazioni imprevedibili, nascerà una storia d'amore destinata a mettere in discussione le certezze di entrambi.

Protagonisti della serie due volti molto noti della televisione turca: Ayça Ayşin Turan interpreta Haziran e Alp Navruz veste i panni di Poyraz. Nella versione originale turca Be My Sunshine è composta da 25 episodi, trasmessi nel 2021. Per la distribuzione italiana, invece, la serie è stata suddivisa in un numero maggiore di appuntamenti, con episodi dalla durata di circa 45 minuti, seguendo il formato ormai abituale delle produzioni turche trasmesse da Mediaset.

La serie andrà in onda nei fine settimana, nel pomeriggio. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, dove il pubblico può recuperare le puntate già trasmesse e seguire la storia senza vincoli di orario. Con una storia romantica ambientata in una splendida isola del Mar Egeo, personaggi ben caratterizzati e una fotografia che valorizza paesaggi da cartolinache hanno reso popolari le serie turche negli ultimi anni.

L'alchimia tra i protagonisti, i conflitti iniziali e l'evoluzione del loro rapporto rappresentano il cuore di una narrazione pensata per conquistare il pubblico che ha già apprezzato altri grandi successi del genere.