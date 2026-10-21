Il villaggio western di Sergio Leone è in vendita: il prezzo del set di C’era una volta il West

Pubblicazione: 21 ottobre alle 16:24

Un pezzo di storia del cinema europeo cerca un nuovo proprietario. Tra saloon, edifici in stile western e scenografie che riportano alle atmosfere dei grandi film di Sergio Leone, il villaggio di Western Leone, in Andalusia, è diventato molto più di un semplice luogo di ripresa. Oggi rappresenta una testimonianza concreta della stagione d’oro dello spaghetti western, oltre che un’attrazione per chi desidera camminare sulle tracce dei propri film preferiti. La notizia che incuriosisce gli appassionati è il prezzo: la proprietà è stata proposta sul mercato immobiliare per 1,6 milioni di euro. Una cifra importante, che racconta anche il valore particolare di un complesso capace di unire immobili, scenografie e memoria cinematografica.

Il complesso si trova nei dintorni dinella provincia di Almería, una delle aree spagnole che hanno contribuito a rendere possibile la nascita del western all’italiana. Stando alle informazioni dell’annuncio immobiliare, la proprietà si estende su circa, dei quali 1.881 risultano edificati. Non si tratta, dunque, soltanto di acquistare alcuni edifici dall’aspetto pittoresco. Il valore dell'operazione risiede anche nell'identità del luogo e nella possibilità di proseguirne l'utilizzo per attività turistiche e audiovisive. Il villaggio comprende ambientazioni che richiamano le città di frontiera del cinema americano, con il saloon e altri edifici caratteristici, oltre a strutture di servizio per i visitatori.

Il prezzo attuale è sensibilmente inferiore rispetto alle cifre richieste nelle precedenti proposte di vendita. In passato, infatti, il complesso era stato messo sul mercato a circa 2,8 milioni di euro; successivamente, la richiesta era scesa a 2,5 milioni. La nuova valutazione di 1,6 milioni segnala un ulteriore ridimensionamento, ma non permette, da sola, di stabilire quali siano le ragioni della revisione o se esistano già potenziali acquirenti. Resta da capire quale futuro possa avere un luogo simile. Un investitore potrebbe puntare sulla sua vocazione turistica, sulla possibilità di ospitare eventi o sulla disponibilità di spazi per nuove produzioni. Qualsiasi progetto, naturalmente, dovrebbe fare i conti con le condizioni effettive dell'immobile, le autorizzazioni necessarie e i costi di gestione.

Per comprenderne il fascino bisogna tornare al cinema di Sergio Leone, regista che ha trasformato il western in un universo iconico, fatto di silenzi, sguardi, attese interminabili e improvvise esplosioni di violenza. C’era una volta il West, uscito nel 1968, è uno dei titoli fondamentali della sua filmografia. Il cast riuniva Claudia Cardinale, Charles Bronson e Henry Fonda, quest'ultimo in un ruolo che sovvertiva radicalmente l'immagine positiva associata a molti dei suoi personaggi precedenti. La storia, ambientata in un West attraversato dai cambiamenti economici e dall'avanzata della ferrovia, racconta un mondo in trasformazione. La frontiera non è soltanto uno spazio geografico: diventa il simbolo di un'epoca che sta scomparendo, mentre il progresso porta con sé interessi, sopraffazione e nuove forme di potere.

In questo contesto, le scenografie non svolgono una funzione puramente decorativa. Strade polverose, edifici isolati e locali frequentati da pistoleri contribuiscono a costruire un paesaggio morale, oltre che visivo. Il villaggio andaluso appartiene a questa tradizione di luoghi cinematografici capaci di imprimersi nella memoria anche dopo i titoli di coda. È importante, tuttavia, distinguere il valore storico del complesso dal singolo film: Western Leoneè parte di un territorio che ha ospitato numerose produzioni western, e non tutte le ambientazioni della filmografia di Leone corrispondono a questo specifico villaggio.

La scelta della Spagna per ricreare il West americano fu una delle intuizioni che contribuirono al successo produttivo dello spaghetti western. I paesaggi aridi di Almería, con le montagne spoglie, le distese sabbiose e la vegetazione rada, offrivano un'alternativa credibile alle ambientazioni statunitensi, con costi e possibilità organizzative differenti. La zona di Tabernas divenne così un riferimento per registi e produttori. Dalla fine degli anni Cinquanta, il territorio accolse numerose produzioni cinematografiche e, nel corso dei decenni, si consolidò come una delle capitali europee del genere. Western Leone è uno dei luoghi che conservano questa eredità. Nell'area si trovano anche altre attrazioni dedicate al western, tra cui Oasys MiniHollywood e Fort Bravo, che hanno contribuito a mantenere viva la curiosità del pubblico nei confronti dei set e delle atmosfere della frontiera.

L'attrattiva di questi spazi non dipende soltanto dalla nostalgia. Per chi ama il cinema, visitare un villaggio western significa osservare da vicino il modo in cui una scenografia può diventare parte integrante di una storia. Un edificio che sullo schermo appare come una banca, un negozio o un saloon, fuori dall'inquadratura rivela invece il lavoro di scenografi, artigiani e maestranze che hanno contribuito a rendere credibile un mondo immaginario. Il nome di Sergio Leone è legato anche alla celebre Trilogia del dollaro, composta da Per un pugno di dollari (1964), Per qualche dollaro in più (1965) e Il buono, il brutto, il cattivo (1966). I tre film contribuirono a consacrare Clint Eastwood nel ruolo dell'uomo senza nome e a dare al western italiano una riconoscibilità internazionale.

Il loro successo nacque anche dalla capacità di ribaltare le convenzioni del genere. I protagonisti di Leone non erano eroi impeccabili, ma. Le musiche di, i primi piani insistiti e il ritmo dilatato dei duelli completarono uno stile che avrebbe influenzato generazioni di registi. Oggi l'eredità di quella stagione continua attraverso festival, visite ai set, rassegne e produzioni che tornano a utilizzare i paesaggi andalusi. Western Leone, oltre alla funzione di attrazione turistica,

La possibile vendita apre quindi una questione che va oltre il prezzo richiesto. Come conservare un luogo che appartiene alla memoria collettiva del cinema senza rinunciare alla sua sostenibilità economica? Un nuovo proprietario potrebbe rilanciarlo, modificarne la destinazione o cercare nuove forme di utilizzo. Per ora, il dato concreto è la richiesta di 1,6 milioni di euro; il futuro del villaggio dipenderà dalle scelte di chi deciderà di investire in questo pezzo di storia cinematografica.