In arrivo la nuova serie live-action di Spider-Man: tutte le ultime anticipazioni

Pubblicazione: 11 maggio alle 07:00

Per mesi una parte del pubblico Marvel era convinta che Spider-Man: Brand New Day avrebbe finalmente portato sullo schermo una delle trasformazioni più inquietanti mai viste nei fumetti dell’Uomo Ragno, ma le ultime immagini arrivate da Spider-Noir stanno cambiando completamente il quadro.

Ed èinterpretato da Tom Holland di quanto sembri.

Nel mondo Marvel, soprattutto dopo l’esplosione narrativa del multiverso, le teorie dei fan non sono più semplici ipotesi da forum. Spesso anticipano davvero elementi centrali delle produzioni future. Questa volta però qualcosa sembra essersi inceppato. E il motivo ha un nome preciso: Spider-Noir.

Spider-Noir e Brand New Day stanno seguendo percorsi sorprendentemente simili

Negli ultimi mesi molti appassionati avevano iniziato a notare alcuni parallelismi piuttosto evidenti tra Spider-Man: Brand New Day e la nuova serie live action targata Prime Video ambientata nell’universo noir dell’Uomo Ragno.

Entrambi i progetti sembrano infatti allontanarsi dalle minacce cosmiche e dalle dimensioni spettacolari viste negli ultimi anni nel Marvel Cinematic Universe. La direzione scelta appare molto più urbana, sporca e legata alla criminalità organizzata.

Copyright by Sony Pictures, Columbia Pictures and other relevant production studios and distributors

Da una parte c’è il Peter Parker dell’MCU, che dopo eventi giganteschi torna a confrontarsi con boss criminali, organizzazioni clandestine e nemici “di strada”. Dall’altra c’è Spider-Noir, che già dai trailer ha mostrato un’atmosfera cupissima, quasi horror, fatta di gangster, mutazioni e violenza viscerale.

E in mezzo a tutto questo compare anche un nome che i fan dei fumetti conoscono bene: Tombstone.

Tombstone diventa centrale nel nuovo universo Spider-Man live action

La presenza di Tombstone in due progetti diversi a distanza di poche settimane non è passata inosservata. Il personaggio, storico boss criminale dei fumetti Marvel mai realmente valorizzato in live action, arriverà infatti sia in Spider-Noir che in Brand New Day.

È un dettaglio che racconta bene la nuova fase narrativa che Marvel e Sony sembrano voler costruire attorno all’universo di Spider-Man: meno invasioni dimensionali, più criminalità organizzata, più tensione urbana e soprattutto atmosfere molto più oscure.

Ma il punto che sta facendo discutere davvero riguarda un’altra teoria.

La teoria su Man-Spider ora sembra molto meno credibile

Per mesi una parte consistente della community Marvel aveva ipotizzato che Brand New Day potesse introdurre Man-Spider, la terrificante versione mutata dell’Uomo Ragno diventata iconica grazie alla serie animata degli anni Novanta.

I segnali sembravano esserci tutti. Nel trailer del film vengono infatti citati cambiamenti nel DNA di Peter Parker, con riferimenti che ricordano moltissimo alcune storie classiche dei fumetti Marvel e della storica serie animata Spider-Man: The Animated Series. Parallelamente, però, Spider-Noir ha mostrato qualcosa di ancora più esplicito.

Nel nuovo trailer compare infatti una creatura deforme, inquietante, quasi mostruosa, che ha immediatamente acceso i paragoni con Man-Spider. Un essere umano trasformato in qualcosa di molto più vicino a un predatore mutante che a un supereroe.

Ed è proprio questo il problema per Brand New Day.

Marvel difficilmente ripeterà la stessa trasformazione due volte

Nel cinema blockbuster moderno l’effetto sorpresa conta ancora moltissimo. Proporre due trasformazioni praticamente identiche a distanza di appena due mesi rischierebbe di togliere peso a entrambe.

Per questo motivo sempre più analisti e insider stanno iniziando a credere che Brand New Day prenderà una strada diversa.

La teoria più plausibile oggi è che Spider-Noir utilizzerà davvero l’elemento horror corporeo di Man-Spider, mentre il film con Tom Holland potrebbe limitarsi a suggerire la mutazione senza trasformarla in una deriva mostruosa completa.

E forse è la scelta più intelligente.

Spider-Noir è il progetto perfetto per rendere Man-Spider davvero terrificante

Se c’è un universo narrativo capace di trasformare Man-Spider in qualcosa di memorabile, quello è proprio Spider-Noir. L’estetica noir, le atmosfere decadenti, la fotografia cupa e il tono quasi horror della serie sembrano costruiti apposta per una creatura del genere. Nei fumetti l’universo noir dell’Uomo Ragno è sempre stato molto più violento, ambiguo e disturbante rispetto alle versioni classiche del personaggio.

Ed è esattamente ciò che serve a Man-Spider per funzionare davvero in live action.

Non come semplice mutazione spettacolare, ma come trasformazione inquietante, quasi tragica, capace di spingere Spider-Man verso territori che il cinema mainstream Marvel ha toccato solo raramente.

Ed è forse proprio questo il dettaglio più interessante di tutta la vicenda: mentre l’MCU continua a cercare un nuovo equilibrio dopo il caos del multiverso, Spider-Noir potrebbe diventare il progetto che osa davvero di più.

Foto copertina: Copyright by Sony Pictures, Columbia Pictures and other relevant production studios and distributors