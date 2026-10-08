In arrivo Roma Lazio in Serie: l’evento culturale dedicato alla serialità televisiva

Pubblicazione: 08 ottobre alle 12:48

“Roma Lazio in Serie” è una casa per la serialità televisiva promossa dalla Regione Lazio con la Fondazione Roma Lazio Film Commission. Dal 14 al 25 ottobre, in partnership con la Festa del Cinema di Roma, il MIA e Alice nella Città, l’hub – aperto al pubblico, a chi scrive, produce, interpreta e distribuisce le serie televisive – prende forma in uno spazio fisico all’Auditorium Parco della Musica, ma anche in altri luoghi della città.

: podcast, conversazioni con i professionisti, incontri con autori, interpreti e broadcaster di serie in lavorazione nel Lazio, celebrazioni dedicate alle serie che hanno fatto la storia della nostra televisione e conferenze tematiche.

Roma Lazio in Serie è un laboratorio di idee che mette a confronto chi le serie le costruisce oggi e chi le ha costruite negli anni. Gli ospiti raccontano il proprio lavoro: i titoli che hanno segnato le stagioni passate, le serie in corso e soprattutto quelle che verranno. Non una vetrina celebrativa, ma un luogo di confronto in cui le opere e chi le firma dialogano con il contesto che le rende possibili. Non si esaurisce nell’evento: è un network di sostegno, promozione ed è un laboratorio di formazione, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile per la serialità italiana, con un ruolo di sostegno produttivo, di comunicazione e di coordinamento tra i soggetti della filiera.

Manifesto di Roma Lazio in Serie Una casa per la serialità televisiva Fonte: Roma Lazio in Serie

Tra gli ospiti, attori come Christian De Sica, Barbara Ronchi, Donatella Finocchiaro, Claudia Gerini, Marco Giallini, Fabrizio Gifuni, Caterina Murino, Giorgio Pasotti, Antonio Catania, Gianni Fantoni, Mario Ermito, Riccardo Rossi e Marianna Fontana; registi come Maurizio Nichetti, Elisa Amoruso, Pappi Corsicato ed Enrico Vanzina; gli sceneggiatori Giacomo Ciarrapico e Salvatore De Mola, i produttori Verdiana Bixio, Riccardo Tozzi, Giannandrea Pecorelli, Rosario Rinaldo, Alberto Tarallo, il direttore di festival Marco Spagnoli, il critico Paolo Mereghetti.

In programma anche le Reunion di Serie che hanno segnato la televisione italiana recente, dafino a, con produttori, registi e interpreti comeed altri.punta a costruire un network con le principali realtà impegnate nella promozione dell’audiovisivo.

Con la Festa del Cinema di Roma, Roma Lazio in Serie firma Visioni Seriali, una sezione inserita nel programma ufficiale della manifestazione che porta la serialità televisiva dentro il principale appuntamento cinematografico della capitale, con anteprime e incontri con i protagonisti. In cartellone, tra gli altri, Marvel Vision Quest, Cagnàz, Livatino, Radici, Melania Rea – Oltre il caso, ChiaroScuro, 177 giorni. Il rapimento di Farouk, La famiglia Panini, All's Fair, Memoriae e Il milanese. Gli Incontri Seriali all’AuditoriumArte completano la sezione, con appuntamenti dedicati all’approfondimento con gli attori Dario Aita, Anna Godina, Alessandro Tedeschi, Andrea Lattanzi, Marco Bocci, Antonia Desplat, i registi, Cosimo Alemà, Isabella Aguilar, Simone Spada, Jan Maria Michelini, Alessandro Roja, Stefano Mordini, Carlo Carlei, Michele Placido, Letizia Lamartire e gli sceneggiatori Silvia Ebreul, Marcello Izzo, Doriana Leondeff, Bianca Rondolino, Lea Tafuri, Antonio Manca, Monica Zapelli.

In collaborazione con il MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo nasce il progetto Market Insight che prevede, tra gli altri, un incontro con Jane Tranter, produttrice di alcune serie cult come Succession, The Night Of e Doctor Who, un appuntamento sulle opportunità per le coproduzioni dell’audiovisivo che vedrà la partecipazione del network CINEREGIO e incontri B2B per favorire la coproduzione legata alla serialità.

Con Alice nella Città, la serialità arriva anche al Teatro Sistina e al Cinema 4 Fontane:propone anteprime, incontri e appuntamenti con cast, registi e autori, mettendo in relazione opere, talent, pubblico e città. In programmae la seconda stagione di

Roma Lazio Film Commission e RB Casting, in collaborazione con UICD – Unione Italiana Casting Directors, presentano Screen Acting, un percorso dedicato alla formazione e alla preparazione al provino per la serialità. Il progetto Roma Lazio in Serie non si fermerà alle giornate della Festa: nelle prossime settimane saranno annunciati nuovi appuntamenti e nuovi luoghi.

L’iniziativa nasce in un momento di forte trasformazione. Dopo gli anni della “Peak TV”, con il picco di circa 600 serie prodotte negli Stati Uniti nel 2022, l’industria è diventata più selettiva: meno titoli e budget più controllati. Le piattaforme di streaming cercano nuove fonti di ricavo e si concentrano, come mostra l’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. E si moltiplicano i formati, fino alle microserie verticali pensate per lo smartphone. In questo scenario il Lazio è il cuore produttivo di un’industria audiovisiva nazionale che nel 2024 vale 16,3 miliardi di euro e occupa oltre 124.000 professionisti (7° Rapporto APA).

La Fondazione Roma Lazio Film Commission conconsolida il proprio ruolo di hub strategico e operativo per la filiera audiovisiva: un ecosistema che mette in rete territori, professionisti, talent e incentivi, con un solido radicamento a Roma e nel Lazio e una chiara proiezione internazionale.