In arrivo un crossover tra Spider-Man e Superman (ma non come te lo aspetti)

Pubblicazione: 14 aprile alle 12:10

Immagina Spider-Man e Superman fianco a fianco, non su una copertina di un fumetto d'epoca, ma sul grande schermo. Tom Holland e David Corenswet che si stringono la mano, i loro costumi iconici che dialogano in un'unica inquadratura. Sembra fantascienza, eppure l'idea di un crossover tra Marvel e DC non è mai stata così vicina alla realtà. E la prova sta in un tentativo concreto, fallito per questioni legali ma rivelatosi sintomatico: James Gunn ha cercato di portare Deadpool di Ryan Reynolds nella seconda stagione di Peacemaker.



Il regista e co-CEO dei DC Studios ha ammesso apertamente di aver discusso la possibilità di un crossover tra i due universi cinematografici. "Mentirei se dicessi che non ne abbiamo parlato. In un'industria dove i multiversi sono ormai pane quotidiano e dove Deadpool ha già dimostrato di poter saltare da una casa di produzione all'altra senza troppi problemi, l'ipotesi di vedere l'MCU e il DCU incrociarsi non è più roba da fanfiction".



Nel frattempo, i fan non stanno certo a guardare. Un artista digitale, conosciuto su Instagram come odimi_, ha creato una serie di immagini che visualizzano esattamente ciò che milioni di spettatori sognano: Tom Holland nei panni di Spider-Man e David Corenswet come Superman, insieme. Le illustrazioni mostrano i due eroi sia in versione civile, con Peter Parker e Clark Kent che si stringono la mano come colleghi giornalisti, sia in costume, affiancati nelle loro rispettive tute più recenti dell'MCU e del DCU. Il risultato è disarmante nella sua semplicità: sembrano fatti per coesistere.





Ma è davvero possibile che un crossover del genere si realizzi? Al momento, nessun progetto ufficiale è in cantiere. Il DCU di James Gunn è ancora nella sua fase embrionale, avendo rilasciato finora solo Superman, che peraltro è stato un successo al botteghino e ha già un sequel, Man of Tomorrow, previsto per il 2027. L'MCU, dal canto suo, ha una roadmap fitta di appuntamenti, con Avengers: Doomsday e Secret Wars all'orizzonte. Un crossover tra i due universi richiederebbe non solo allineamento creativo, ma anche accordi legali complessi tra Disney e Warner Bros, due colossi notoriamente gelosi delle proprie proprietà intellettuali.



Eppure, il tentativo di Gunn con Deadpool dimostra che la volontà c'è. E non è un dettaglio da poco. Peacemaker è una serie HBO Max, quindi Warner Bros. Deadpool, almeno fino al recente ingresso nell'MCU, era una proprietà Fox, poi passata a Disney. Far apparire Wade Wilson in una produzione DC sarebbe stato un colpo di teatro incredibile, un precedente che avrebbe aperto scenari impensabili. Il fatto che ci abbiano provato significa che, dietro le quinte, qualcuno sta davvero valutando queste opzioni.



Spider-Man e Superman, poi, non sono eroi qualsiasi. Sono i volti delle rispettivecase editrici. Per ora, ci restano le immagini dei fan artist, le dichiarazioni criptiche di Gunn, le speranze alimentate da quell'unico, mancato tentativo con Deadpool. Ma in un'epoca in cui il cinema dei supereroi continua a reinventarsi, a espandersi, a rompere i confini del possibile, l'idea di un crossover Marvel-DC non è più un sogno impossibile. È una questione di quando, non di se.