Incidente per Vasco Rossi, il cantante cade dalla bici: come sta, cos'è è successo e la possibile operazione

Pubblicazione: 19 ottobre alle 12:58

Vasco Rossi potrebbe dover tornare in sala operatoria. Dopo l'intervento alla schiena del 15 settembre scorso alla clinica Villalba di Bologna, il rocker di Zocca si trova ora a fare i conti con un nuovo problema fisico che rischia di complicare ulteriormente la sua convalescenza. A rivelarlo è stato lo stesso cantante attraverso un lungo post su Instagram, nel quale ha raccontato con la consueta ironia una serie di incidenti avvenuti negli ultimi mesi e rimasti fino ad ora nel più stretto riserbo.





. Tornato nella sua Zocca, il cantante decide di concedersi una passeggiata nel bosco, primo momento di relax dopo mesi di tour estenuanti. Ma quello che doveva essere un semplice giro tra i sentieri familiari si trasforma in un incidente doloroso.. Nel tentativo istintivo di evitare la caduta,, provocandosi quello che ha descritto come un dolore alla spalla da svenire.: "Finisco un tour intero e rischio di farmi fuori alla prima passeggiata". Il dolore è talmente forte che il cantante si convince di essersi procurato un danno serio. Eppure, decide di tenere tutto per sé, senza comunicare l'accaduto nemmeno ai fan più affezionati. "Mi sentivo già abbastanza pirla senza convocare una conferenza stampa".. Ma mentre il dolore al braccio si attenua, cominciano a manifestarsi altri sintomi:. Un'estate che Vasco descrive come "di dolore", vissuta facendo finta di niente, cercando di non dare peso a segnali che il corpo invece mandava con sempre maggiore insistenza.

. Il cantante si sottopone a una risonanza magnetica dinamica con il professor Beppe Monetti, esperto e ideatore di questa innovativa tecnica diagnostica. Gli esiti vengono esaminati insieme al professor Alessandro Gasbarrini, considerato uno dei padri della vertebrologia in Italia e grande amico del rocker. Il responso è chiaro e non ammette rinvii:Ma il destino, come spesso accade, ha in serbo un'altra sorpresa.. E qui si consuma, quello che aggraverà definitivamente la situazione della spalla già provata dalla caduta estiva. Ancora una volta il bagnato tradisce il rocker:. Stessa spalla, secondo round, come lui stesso definisce l'episodio.. Ma. L'ultima ecografia ha evidenziato lesioni importanti ai legamenti, un quadro clinico che non può essere sottovalutato. Il professor Giuseppe Porcellini, specialista di chirurgia della spalla, ha esaminato gli esiti e consigliato un nuovo intervento chirurgico. Non è la prima volta che Vasco si rivolge a questo specialista: nell'agosto del 2021 si era procurato una lussazione alla spalla destra, sempre a causa di una caduta in bicicletta, e si era affidato alle sue cure con successo.

. "Di sale operatorie, per adesso, ho esaurito gli abbonamenti", scrive con la consueta ironia. Per il momento proseguirà con la fisioterapia,a così breve distanza dal primo. La "KOMvalescenza", come la definisce giocando sul termine ciclismo KOM (King of Mountain), è destinata a prolungarsi ancora., dopo settimane di speculazioni e preoccupazioni. La foto pubblicata domenica 18 ottobre lo ritrae sorridente, con il pollice alzato e il braccio sinistro immobilizzato da un tutore. Un'immagine che vuole trasmettere ottimismo nonostante le difficoltà. "E per non farmi mancare niente oltre alla schiena. Ho rotto anche i legamenti della spalla sinistra, ma tengo duro e vi abbraccio",, Vasco ha voluto comunque trasmettere un messaggio di forza. "Un po' ammaccato, sempre rock", conclude il suo lungo racconto. Una frase che racchiude tutto lo spirito di un artista che, anche di fronte alle difficoltà fisiche, non perde mai la capacità di sdrammatizzare e guardare avanti. Perché il rock, prima di essere un genere musicale, è uno stato d'animo. E quello di Vasco Rossi, evidentemente, resta intatto nonostante le ammaccature.