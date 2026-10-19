Incidente per Vasco Rossi, il cantante cade dalla bici: come sta, cos'è è successo e la possibile operazione
Vasco Rossi racconta le sue disavventure: doppia caduta, legamenti rotti e intervento alla schiena. Fisioterapia e recupero in vista del tour 2027.
Seguici su
Condividi
Vasco Rossi potrebbe dover tornare in sala operatoria. Dopo l'intervento alla schiena del 15 settembre scorso alla clinica Villalba di Bologna, il rocker di Zocca si trova ora a fare i conti con un nuovo problema fisico che rischia di complicare ulteriormente la sua convalescenza. A rivelarlo è stato lo stesso cantante attraverso un lungo post su Instagram, nel quale ha raccontato con la consueta ironia una serie di incidenti avvenuti negli ultimi mesi e rimasti fino ad ora nel più stretto riserbo.
Il paradosso della situazione non gli sfugge, e lo sottolinea con la sua caratteristica autoironia: "Finisco un tour intero e rischio di farmi fuori alla prima passeggiata". Il dolore è talmente forte che il cantante si convince di essersi procurato un danno serio. Eppure, decide di tenere tutto per sé, senza comunicare l'accaduto nemmeno ai fan più affezionati. "Mi sentivo già abbastanza pirla senza convocare una conferenza stampa".
Tra cure mediche e nuotate, la spalla sembra effettivamente migliorare. Ma mentre il dolore al braccio si attenua, cominciano a manifestarsi altri sintomi: forti dolori alle gambe, segnale evidente di un problema alla colonna vertebrale. Un'estate che Vasco descrive come "di dolore", vissuta facendo finta di niente, cercando di non dare peso a segnali che il corpo invece mandava con sempre maggiore insistenza.
Ma il destino, come spesso accade, ha in serbo un'altra sorpresa. Proprio pochi giorni prima del ricovero programmato, Vasco decide di fare un giro in bicicletta. E qui si consuma il secondo incidente, quello che aggraverà definitivamente la situazione della spalla già provata dalla caduta estiva. Ancora una volta il bagnato tradisce il rocker: scivola violentemente, colpendo con forza il gomito sinistro. Stessa spalla, secondo round, come lui stesso definisce l'episodio.
L'intervento alla colonna, fortunatamente, riesce regolarmente. Ma le preoccupazioni ora si concentrano sulla spalla sinistra. L'ultima ecografia ha evidenziato lesioni importanti ai legamenti, un quadro clinico che non può essere sottovalutato. Il professor Giuseppe Porcellini, specialista di chirurgia della spalla, ha esaminato gli esiti e consigliato un nuovo intervento chirurgico. Non è la prima volta che Vasco si rivolge a questo specialista: nell'agosto del 2021 si era procurato una lussazione alla spalla destra, sempre a causa di una caduta in bicicletta, e si era affidato alle sue cure con successo.
Il racconto dettagliato che Vasco ha scelto di condividere sui social nasce probabilmente dall'esigenza di fare chiarezza con i fan, dopo settimane di speculazioni e preoccupazioni. La foto pubblicata domenica 18 ottobre lo ritrae sorridente, con il pollice alzato e il braccio sinistro immobilizzato da un tutore. Un'immagine che vuole trasmettere ottimismo nonostante le difficoltà. "E per non farmi mancare niente oltre alla schiena. Ho rotto anche i legamenti della spalla sinistra, ma tengo duro e vi abbraccio", scrive nella didascalia che accompagna lo scatto.
Ai fan che in questi giorni hanno riempito i social di messaggi di affetto e preoccupazione, Vasco ha voluto comunque trasmettere un messaggio di forza. "Un po' ammaccato, sempre rock", conclude il suo lungo racconto. Una frase che racchiude tutto lo spirito di un artista che, anche di fronte alle difficoltà fisiche, non perde mai la capacità di sdrammatizzare e guardare avanti. Perché il rock, prima di essere un genere musicale, è uno stato d'animo. E quello di Vasco Rossi, evidentemente, resta intatto nonostante le ammaccature.