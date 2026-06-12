Iniziate le riprese di 'Per tutte le altre. Vita di Tina Anselmi', documentario dedicato a un'intramontabile iconica politica.

Pubblicazione: 13 giugno alle 01:39

«Capii allora che per cambiare il mondo bisognava esserci». Sono le parole di Tina Anselmi a risuonare nei materiali del nuovo film documentario "Per tutte le altre. Vita di Tina Anselmi", diretto da Samuele Rossi, che torna al documentario dopo le recenti riprese di Se venisse anche l'inferno, attualmente in post-produzione, e il successo di Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, finalista nel 2025 ai Globi d'Oro, ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento.



Il film ripercorre la straordinaria esistenza di una donna che ha fatto della politica come servizio il principio guida della propria vita: partigiana giovanissima, attivista sindacale, parlamentare, prima donna nella storia a ricoprire la carica di Ministro della Repubblica Italiana, e poi Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2. Una vita, quella di TinaAnselmi, profondamente radicata nel quotidiano e nella cura della comunità, eppure intrecciata in modo diretto, e spesso decisivo, con i passaggi cruciali della storia italiana: dalla Resistenza al terrorismo degli anni di piombo, dal sequestro Moro fino alle inchieste che hanno segnato la nostra democrazia.

Sala di un cinema

Un racconto che Rossi affronta per raccogliere, ancora una volta, la memoria storica e valorizzare l'impegno civile. Accanto al lavoro d'archivio e al contributo di importanti personalità legate alla figura dell'Anselmi, il film si avvale della partecipazione di Martina Scrinzi, protagonista del pluripremiato Vermiglio e recentemente in concorso a Cannes con Roma Elastica.



I primi ciak sono programmati a Roma, presso l'Archivio Storico della Camera. La troupe si sposterà poi a Castelfranco Veneto, città

natale di Tina Anselmi. "Per tutte le altre. Vita di Tina Anselmi" è prodotto da Samuele Rossi e Giuseppe Cassaro, ed è una produzione Echivisivi in collaborazione con Rai Documentari e con il patrocinio Associazione Tina Anselmi. In onda prossimamente sulle reti Rai in occasione del decennale della scomparsa di Tina Anselmi.



CREDITS



Regia: Samuele Rossi

Produzione: Echivisivi Prodotto da: Samuele Rossi, Giuseppe Cassaro

Soggetto e sceneggiatura: Lorenzo Bagnatori, Alessandro Padovani, Samuele Rossi

Fotografia: Marco Minghi Costumi: Sara Pellegrini

Montaggio: Simone Poleschi Musiche: Giuseppe Cassaro

Paese: Italia Anno: 2026