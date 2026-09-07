Io Sono Ancora Qui, la verità dietro la struggente storia vera che ha ispirato il film da Oscar
La storia vera di Eunice Paiva che cercò il marito scomparso per 43 anni sotto la dittatura brasiliana. Il film Io Sono Ancora Qui di Walter Salles conquista gli Oscar 2025.
Quando il film Io sono ancora qui ha conquistato l'Oscar 2025 come Miglior Film Internazionale, non è stata solo una vittoria cinematografica. È stato il riconoscimento globale di una storia che ha segnato il Brasile nel profondo, una ferita mai completamente rimarginata. Il regista Walter Salles ha portato sullo schermo la vicenda della famiglia Paiva, colpita nel cuore dalla dittatura militare brasiliana, una delle più lunghe e controverse dell'America Latina.
Il 31 marzo 1964 i carri armati invasero le strade brasiliane. Il presidente di sinistra João Goulart fu deposto con un colpo di stato militare che ebbe la benedizione degli Stati Uniti, preoccupati dalle sue aperture verso politiche indipendenti in piena Guerra Fredda. Quello che doveva essere un intervento temporaneo per "ripristinare l'ordine" si trasformò in 21 anni di regime autoritario, il più longevo dell'America Latina.
La dittatura brasiliana attraversò diverse fasi, ma il periodo più buio coincise con la presidenza del generalissimo Emílio Garrastazu Médici, salito al potere nel 1969. Sotto il suo comando iniziarono gli "Anni di piombo", caratterizzati da censura totale, repressione violenta e la sistematica eliminazione degli oppositori politici. I censori si appostarono nelle redazioni dei giornali, decine di giornalisti furono imprigionati o uccisi, e chiunque osasse criticare il regime rischiava di scomparire nel nulla.
Una mattina di gennaio del 1971, agenti della sicurezza in borghese bussarono alla porta della casa sulla spiaggia di Rubens Beyrodt de Paiva, ex deputato liberale e ingegnere. L'uomo, che si era opposto apertamente al colpo di stato del 1964, fu fatto salire in macchina sotto scorta armata. Da quel momento, scomparve nel nulla. Nessuna accusa formale, nessun processo, nessuna notizia. Semplicemente, Rubens Paiva cessò di esistere per lo Stato brasiliano.
Dietro di lui lasciava Eunice e cinque figli da crescere, in un Paese dove chiedere spiegazioni sulla scomparsa di un congiunto poteva significare diventare il prossimo bersaglio del regime. Ma Eunice Paiva non si piegò. Dove molti avrebbero scelto il silenzio per proteggere i figli, lei scelse la lotta.
Nel 2015, Marcelo Rubens Paiva, uno dei cinque figli di Eunice e Rubens, pubblicò Sono ancora qui, un memoir autobiografico che intreccia la storia familiare con quella del Brasile sotto la dittatura. Il libro nasce da un momento particolarmente intimo e doloroso: l'autore si sta prendendo cura della madre Eunice, ormai affetta da Alzheimer.
La storia di Eunice Paiva ci ricorda che la lotta per la giustizia non ha scadenza, che la memoria è un atto di resistenza, e che anche di fronte all'orrore e all'ingiustizia più brutale, l'essere umano può trovare la forza di rimanere in piedi. Cinquant'anni dopo quella mattina di gennaio, la sua voce continua a dire: io sono ancora qui.