Pubblicazione: 24 novembre alle 21:30

Il finale di Io sono ancora qui si concentra su un paradosso doloroso, proprio quando Eunice Paiva perde progressivamente la memoria a causa dell'Alzheimer, la storia di suo marito torna a essere raccontata pubblicamente. L'ultima parte del film di Walter Salles è ambientata nel 2014. La protagonista, ormai anziana e interpretata da Fernanda Montenegro, si trova insieme ai familiari durante un momento di vita quotidiana. In televisione viene trasmesso un servizio dedicato alle vittime della dittatura militare brasiliana e tra le immagini compare anche Rubens Paiva. La donna osserva lo schermo e si emoziona. È una sequenza essenziale per comprendere il significato del racconto, che mette al centro il rapporto tra ricordi personali e memoria collettiva.

, ma anche le persone scomparse durante gli anni della repressione. Rubens non è mai tornato a casa e il suo corpo non è stato restituito alla famiglia, ma la sua vicenda continua a essere ricordata. La malattia della protagonista introduce un ulteriore elemento di sofferenza,. Il film non suggerisce che il dolore possa essere cancellato dal tempo, ma mostra quanto sia importante impedire che le ingiustizie vengano dimenticate.

La vita di Eunice cambia radicalmente dopo la scomparsa del marito nel 1971. Rimasta sola con i cinque figli, decide di lasciare la casa di famiglia a Rio de Janeiro e trasferirsi a San Paolo. Qui riprende gli studi universitari in Giurisprudenza, interrotti in precedenza, e costruisce un nuovo percorso professionale. Negli anni successivi diventa un'avvocata e si impegna nella difesa dei diritti umani, occupandosi anche delle questioni legate alle popolazioni indigene. La sua esistenza non viene più definita soltanto dalla ricerca di Rubens, Eunice trasforma l'esperienza vissuta in un impegno che coinvolge altre persone private dei propri diritti.

Un momento importante della sua lunga battaglia arriva il 23 febbraio 1996, quando riceve finalmente il certificato di morte del marito. Sono trascorsi venticinque anni dalla sua scomparsa e il documento rappresenta il primo riconoscimento ufficiale della morte di Rubens da parte dello Stato. Per la famiglia è un passaggio doloroso, ma necessario, fino a quel momento l'assenza di una conferma ufficiale aveva lasciato aperta una ferita difficile da elaborare. Il certificato non restituisce il corpo dell'uomo né permette di ottenere una piena giustizia per quanto accaduto. La vicenda di Rubens rimane una delle testimonianze delle violenze commesse durante la dittatura militare brasiliana.

. Rubens Paiva, ingegnere ed ex deputato, fu arrestato dai militari nel gennaio 1971, torturato e ucciso. Il suo corpo non venne mai ritrovato.. Morì nel 2018, all'età di 89 anni, dopo aver convissuto per diversi anni con la malattia di Alzheimer. Anche il figlio Marcelo Rubens Paiva, autore del libro autobiografico da cui è tratto il lungometraggio, ha contribuito a mantenere viva la storia della famiglia attraverso la scrittura.

Il finale di Io sono ancora qui non offre una soluzione definitiva al dramma raccontato, perché la verità ufficiale non coincide necessariamente con la giustizia. Walter Salles sceglie di lasciare allo spettatore una riflessione sulla responsabilità di conservare il passato, soprattutto quando le istituzioni hanno cercato di nasconderlo. La vicenda di Eunice dimostra che la memoria può diventare una forma di resistenza e che il racconto delle vittime non deve interrompersi con la loro scomparsa. Il film si trasforma così in una testimonianza contro l'oblio, ricordando che anche quando una persona non può più raccontare la propria storia, qualcun altro può continuare a farlo.