Io Sono Leggenda 2: dopo anni di attesa, ecco aggiornamenti ufficiali sul sequel

Pubblicazione: 22 aprile alle 08:45

Dopo quasi due decenni di attesa e speculazioni, Io sono leggenda 2 ha finalmente trovato il suo comandante: si tratta di Steven Caple Jr., regista noto per aver diretto Creed II e Transformers: Rise of the Beasts, ha confermato ufficialmente di essere al timone del sequel del thriller post-apocalittico che nel 2007 aveva tenuto incollati milioni di spettatori alle poltrone. La notizia è emersa durante un junket promozionale per il remake di Man on Fire su Netflix, quando Caple Jr. ha rivelato a Collider di essere ufficialmente impegnato nello sviluppo del progetto per Warner Bros.



La domanda che tutti si pongono è una sola, e non è da poco: come farà Will Smith a tornare nei panni del dottor Robert Neville quando il suo personaggio si è sacrificato nel finale del primo film, facendosi esplodere insieme agli infetti per permettere ad Anna e al piccolo Ethan di fuggire con la cura del virus? La risposta sta in una delle pagine più affascinanti e controverse della storia recente del cinema hollywoodiano: il finale alternativo che non arrivò mai nelle sale.



Nel 2007, il pubblico di prova rifiutò categoricamente una conclusione diversa, più ambigua e filosoficamente complessa. In quella versione, Neville scopriva che gli infetti non erano i mostri senza cervello che aveva sempre combattuto, ma creature senzienti che avevano sviluppato legami, emozioni, una loro società. Il vero mostro, in quella prospettiva ribaltata, era lui: l'ultimo uomo sulla Terra che per anni aveva rapito, sezionato e ucciso quelli che considerava animali, ma che in realtà erano i nuovi abitanti del pianeta. Un finale che trasformava il titolo stesso del film da celebrazione dell'eroe solitario a condanna del suo operato, una leggenda nel senso più oscuro del termine.

io sono leggenda 2 sequel, fonte: Warner Bros.

Quel finale venne scartato, considerato troppo cupo, troppo spiazzante per il pubblico mainstream, ma è proprio quella versione che ora diventerà il punto di partenza canonico per Io sono leggenda 2 secondo quanto riportato da Collider. Una mossa coraggiosa che permette non solo di riportare in vita Will Smith, ma di esplorare un universo narrativo completamente diverso, dove l'umanità non è necessariamente dalla parte giusta della storia.



Accanto a Smith, il sequel vedrà protagonista Michael B. Jordan, che non interpreterà il figlio di Neville come molti avevano speculato, ma un ruolo del tutto originale. Durante un'intervista rilasciata nell'aprile 2025 al podcast Drink Champs, lo stesso Smith aveva anticipato alcuni dettagli cruciali della trama. Jordan sarà il capo di una nuova colonia di sopravvissuti stanziata in Connecticut, un insediamento che presumibilmente si è sviluppato negli anni successivi agli eventi del primo film. L'idea iniziale era quella di realizzare un prequel, ma lo sceneggiatore Akiva Goldsman, che aveva già firmato il copione del 2007, ha proposto una soluzione più audace: ripartire dal finale alternativo e costruire un sequel vero e proprio.



La reunion tra Caple Jr. e Jordan non sorprende: i due avevano già lavorato insieme in Creed II, il secondo capitolo della saga pugliistica spin-off di Rocky, dimostrando una sintonia creativa che aveva portato risultati sia di critica che di pubblico. Caple Jr. ha alle spalle una filmografia eclettica che spazia dal dramma urbano di The Land all'action fantascientifico di Transformers: Rise of the Beasts, fino al recente thriller Man on Fire. Una versatilità che lo rende la scelta ideale per un progetto che dovrà bilanciare tensione horror, riflessione filosofica e spettacolo visivo.

io sono leggenda, fonte: Warner Bros.

Il film originale, liberamente ispirato al romanzo del 1954 scritto da Richard Matheson, aveva raccontato la storia del dottor Robert Neville, un virologo rimasto apparentemente l'unico essere umano a New York City dopo che un virus creato dall'uomo aveva sterminato gran parte dell'umanità, trasformando i sopravvissuti in creature aggressive sensibili alla luce. La pellicola aveva incassato oltre 585 milioni di dollari in tutto il mondo, consolidando ulteriormente lo status di Will Smith come una delle più grandi star dell'action hollywoodiano.



Ora, a quasi vent'anni di distanza, il franchise è pronto a riaprire le porte di quella New York deserta e inquietante, ma con una prospettiva completamente nuova, con un uomo alle prese con il peso della sopravvivenza e con una domanda ben precisa per gli spettatori: quale prezzo deve pagare l'umanità per la propria salvezza?



Al momento Io sono leggenda 2 è in fase di sviluppo attivo, ma non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale. Gli appassionati dovranno pazientare ancora, ma stavolta con la certezza che il sequel, dopo anni di voci di corridoio e progetti abortiti, è finalmente una realtà concreta. E con un team creativo di questo calibro, le aspettative non possono che essere molto alte.