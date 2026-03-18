Io sono nessuno 2 è un successo su Netflix (e si riaccendono le speranze per un terzo film)

Pubblicazione: 18 marzo alle 20:47

Io sono nessuno 2 sta sorprendendo tutti: dopo un passaggio al cinema piuttosto deludente, il sequel è esploso su Netflix, conquistando milioni di spettatori in pochi giorni. Un risultato che dimostra come oggi il successo di un film non si misuri più solo al botteghino. Il ritorno di Hutch Mansell, interpretato da Bob Odenkirk, ha trovato un pubblico nuovo e appassionato, riaccendendo l’interesse per il franchise. E proprio questo entusiasmo potrebbe cambiare il destino della saga.

Io sono nessuno 2 -©Universal Pictures

Il primo capitolo, uscito nel 2021, era stato un successo inaspettato: nonostante le sale ancora limitate dalla pandemia, aveva incassato circa 57,5 milioni di dollari con un budget contenuto. Il sequel del 2025, invece, ha avuto un percorso più complicato: cQuesto aveva fatto pensare a una chiusura definitiva della saga.

Eppure, la storia non finisce qui. Su Netflix, Io sono nessuno 2 ha rapidamente raggiunto il primo posto tra i contenuti più visti, superando anche titoli molto apprezzati come War Machine e Jurassic World: La rinascita. Questo dimostra un cambiamento fondamentale nel modo in cui i film vengono valutati oggi: lo streaming può ribaltare completamente il destino commerciale di un progetto.

Io sono nessuno 2 -©Universal Pictures

La trama riprende Hutch Mansell, ex assassino che cerca una vita tranquilla con la famiglia. Durante una vacanza in un luogo che amava da bambino, però, si ritrova coinvolto in un giro criminale che trasforma il viaggio in un incubo. Il film mescola azione violenta e momenti familiari, creando un equilibrio particolare: da una parte combattimenti spettacolari in contesti insoliti come parchi divertimento, dall’altra una riflessione sul rapporto tra Hutch e i suoi affetti.

Il regista Timo Tjahjanto ha voluto proprio approfondire questo aspetto: se il primo film era centrato sull’individuo, il secondo esplora la dipendenza emotiva del protagonista dalla famiglia. Questo rende il film diverso, più caldo e umano, pur mantenendo un alto livello di adrenalina.

Il punto più interessante, però, riguarda il futuro. In passato, un risultato negativo al botteghino avrebbe probabilmente chiuso ogni possibilità. Oggi non è più così: il successo su piattaforme come Netflix può convincere gli studios a investire ancora. Se il film continuerà a essere visto e discusso, un terzo capitolo diventa realistico.

Io sono nessuno 2 -©Universal Pictures

Bob Odenkirk ha già dichiarato di avere idee per il futuro del personaggio, anche con possibili cambi di tono, magari più oscuri. Tuttavia, al momento non esiste ancora un progetto ufficiale. Anche il regista ha espresso interesse a tornare, segno che la volontà creativa non manca.

In conclusione, Io sono nessuno 2 è un caso perfetto per capire come funziona oggi l’industria cinematografica: un film può fallire al cinema ma rinascere online. E, grazie a questa “seconda occasione”, ciò che sembrava finito potrebbe invece essere solo all’inizio di un nuovo capitolo.