Isabela Merced e Patrick Schwarzenegger nella nuova serie sul matrimonio più discusso degli anni '90

Pubblicazione: 04 novembre alle 09:14

Hulu ha scelto i protagonisti per la seconda stagione di Good American Family, l'antologia crime che continua a macinare numeri impressionanti sulla piattaforma. Isabela Merced, volto noto di The Last of Us, vestirà i panni di Lorena Bobbitt, mentre Patrick Schwarzenegger, reduce dal successo di White Lotus, interpreterà l'ex marito John Bobbitt. La serie, ancora senza titolo definitivo, riporterà sugli schermi uno dei casi più controversi e mediatizzati degli anni Novanta americani. La vicenda dei Bobbitt esplose nel 1993, trasformandosi in un circo mediatico senza precedenti. Al centro, un episodio violento che divise l'opinione pubblica: Lorena tagliò il pene del marito John con un coltello da cucina dopo una discussione domestica.

In seguito, la donna spiegò che quel gesto estremo era la risposta a ripetuti abusi subiti durante il matrimonio. Una storia che generò mille battute di cattivo gusto, accese una guerra tra i sessi e, soprattutto, trasformò un trauma personale in intrattenimento di massa. La storia dei Bobbitt non è nuova al mondo dell'intrattenimento., con la stessa Lorena come narratrice e produttrice esecutiva., approfondendo dinamiche e conseguenze di quel matrimonio tossico.

Ogni racconto ha cercato di andare oltre la superficie scandalistica, provando a restituire complessità a una vicenda spesso ridotta a punchline da talk show. Isabela Merced porta con sé un curriculum in crescita esponenziale. Dopo aver interpretato Dina in The Last of Us di HBO, ha conquistato il ruolo di Hawkgirl in Superman di James Gunn. Ha recitato nell'adattamento del romanzo di John Green Turtles All the Way Down e nel blockbuster Alien: Romulus di Fede Álvarez. Nel suo futuro immediato ci sono la terza stagione di The Last of Us, il sequel Man of Tomorrow, oltre ai film Ibelin, Psyche e The House of the Dead. È rappresentata da CAA e Peikoff Mahan.

Patrick Schwarzenegger ha vissuto il proprio momento di svolta con il personaggio di Saxon nella terza stagione di The White Lotus. Recentemente è apparso al fianco di Margaret Qualley nel dramma romantico Love of Your Life di Prime Video. Attualmente è sul set di Old Friends New Friends, commedia di Mike Birbiglia per Focus Features. Tra i progetti in arrivo ci sono il thriller Bunker di Florian Zeller, presentato a Venezia, il doppio ruolo nel crime drama The Bookie & The Bruiser di S. Craig Zahler e Beach Read per 20th Century Studios, dove recita accanto a Phoebe Dynevor. È rappresentato da UTA, Entertainment 360 e Patrick Knapp di Goodman, Genow, Schenkman. Questa stagione della serie segna uno dei due recenti ordini Hulu per il duo Robbins-Pompeo. Le due hanno anche collaborato su Chicks, pilot di una dramedy con Pompeo protagonista, ordinato a giugno e prodotto sempre da 20th Television.

, capace di attrarre pubblico e piattaforme in egual misura. La sfida per Good American Family sarà raccontare la vicenda Bobbitt con la necessaria profondità, evitando le trappole del sensazionalismo che negli anni Novanta trasformarono Lorena e John in personaggi da varietà.. La serie dovrà bilanciare intrattenimento e rispetto, spettacolarizzazione e verità, in un equilibrio delicato quanto necessario.