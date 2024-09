Isabella Rossellini ha il "cuore spezzato" perché le nuove generazioni non conoscono i film dei suoi genitori

Pubblicazione: 07 settembre alle 12:57

In un'intervista con Variety, Isabella Rossellini ha parlato dell'eredità attuale dei suoi celebri genitori. L'attrice, vista recentemente ne La Chimera, è figlia dell'attrice Ingrid Bergman e del regista Roberto Rossellini, che hanno collaborato insieme nella realizzazione di diversi capolavori. I loro film sono fondamentali per la storia del cinema, eppure sembrano aver perso oggi il loro status:

Mi presentavano sempre come "la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini", e mi dava fastidio, perché pensavo: "Sono me stessa". Ora le nuove generazioni non li conoscono e questo mi spezza il cuore. La loro fama ha vissuto più a lungo di loro, ma la fama è molto breve”.

Rossellini ricorda poi come la madre iniziò una relazione con il padre sul set di Stromboli (Terra di Dio) nel 1950 (scopri di più sul film in questo speciale). La donna era però sposata all'epoca e in seguito venne denunciata in un discorso al Senato degli Stati Uniti per aver avuto un figlio dal regista in una relazione clandestina. “Ha seguito il suo cuore, ma ha anche pagato un prezzo terribile per essere così emancipata”, sottolinea l'attrice.

A breve, potremo vedere Isabella Rossellini in Conclave, film diretto da Edward Berger (Niente di nuovo sul fronte occidentale) che segue uno degli eventi più segreti e antichi del mondo: la scelta del nuovo Papa. Il lungometraggio sarà nelle sale statunitensi il prossimo novembre: qui potete vedere il trailer.