Isola dei Famosi 2026, prime indiscrezioni sul cast: un naufrago ha già mollato. Ecco di chi si tratta

Pubblicazione: 20 giugno alle 13:17

L’Isola dei Famosi 2026 si prepara a tornare in prima serata con una nuova edizione che promette di rivoluzionare il format e accendere nuovamente il dibattito televisivo. Le registrazioni sono già iniziate nelle Filippine e, come spesso accade per il reality di Canale 5, il fermento mediatico cresce ancor prima del debutto ufficiale. Tra indiscrezioni sul cast, possibili cambiamenti regolamentari e addi, l’edizione si annuncia già come una delle più discusse degli ultimi anni. La nuova impostazione del programma, che punta a rinnovare linguaggio e dinamiche interne, ha già alimentato diverse polemiche.

Le prime anticipazioni, con prove e meccanismi di ripescaggio che potrebbero ridisegnare le strategie dei concorrenti. Una scelta che mira a rendere il gioco più imprevedibile e meno legato alle logiche tradizionali del televoto, ormai assente o fortemente ridimensionato. I vertici di Cologno Monzese, dopo un lungo corteggiamento, sono riusciti a convincere Selvaggia Lucarelli, che vestirà i panni di conduttrice., ironica ma anche graffiante, diretta a smontare le classiche dinamiche da reality e a mettere a nudo le fragilità dei concorrenti.

Le prime indiscrezioni che trapelano direttamente dalle Filippine confermano che l'atmosfera all'interno del cast è già incandescente, ancor prima dell'inizio ufficiale. Tra i ritorni più attesi spicca quello di Raffaella Fico. La showgirl, reduce da passate esperienze nei reality e recentemente al centro delle cronache rosa, ha accettato la sfida ed è pronta a rimettersi in gioco in una versione decisamente più matura. Nella lista dei naufraghi certi anche Zeudi Di Palma, Alex Caniggia, Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan ,Francesco Chiofalo, Eva Grimaldi e Il Musazzi, Pierpaolo Pretelli, la giornalista Claudia Peroni, l'ex miss Italia Denny Mendez e Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini e autrice del libro Ma che stupida ragazza.

Nell'ultime settimane anche Flavia Vento è finita al centro dei rumor. La showgirl romana, nota al pubblico per i suoi storici e precoci ritiri nelle edizioni del 2008 e del 2012, avrebbe clamorosamente "mollato" il progetto prima ancora del via, confermando la sua complessa e imprevedibile relazione con le dinamiche di privazione del programma. Un'assenza che priva l'Isola di uno dei suoi storici elementi di imprevedibilità, ma che apre la strada a nuovi ingressi pronti a tutto pur di sopravvivere.