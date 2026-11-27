Pubblicazione: 27 novembre alle 12:25

Il futuro televisivo della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si tinge di giallo, ma Selvaggia Lucarelli sceglie la carta dell’ironia per spegnere sul nascere le polemiche. Nelle ultime ore si sono rincorse con insistenza le indiscrezioni su un presunto stop della messa in onda del reality show durante le festività natalizie, una frenata improvvisa che starebbe ridisegnando i palinsesti Mediaset. A fronte del tam-tam mediatico, la neo-conduttrice ha deciso di rompere il silenzio su X, rispondendo con una battuta tagliente a un utente che la stuzzicava proprio sulla mancata pubblicazione di aggiornamenti nella sua celebre newsletter riguardo alle sorti del programma.

Secondo le ricostruzioni circolate negli ambienti televisivi, il progetto – inizialmente pensato per andare in onda fuori dal periodo di garanzia – avrebbe subito un brusco rallentamento dopo la visione del materiale registrato da parte dei vertici dell'azienda, con in testa. Questo stallo avrebbe generato qualche tensione dietro le quinte con la casa di produzione Banijay, rimettendo tutto in discussione. Sul tavolo ci sarebbero diverse ipotesi: da un possibile dirottamentorimodulazione del numero totale di puntate, che il regista aveva inizialmente fissato a undici.

Ciò che appare ormai quasi certo è che la partenza prevista per dicembre sia sfumata: dopo le voci di un debutto fissato per il 4 dicembre e un successivo slittamento al 21 del mese, la finestra natalizia sembra tramontata, lasciando aperta la porta a un eventuale rinvio a gennaio. La reazione laconica e divertita della giornalista lascia però intuire che la partita non sia affatto chiusa: "Quando la vedrete? Abbiate fede. L’Isola dei Famosi che condurrò è talmente bella che non si è ancora trovata una data all’altezza. A breve saprete."

Nelle ultime settimane, del resto, Lucarelli non ha mai nascosto il proprio entusiasmo per questa inedita avventura professionale. Ospite al Festival dello Spettacolo di Milano, aveva descritto il cast da lei selezionato come "stellare", assicurando che il pubblico avrebbe visto il programma molto presto.

A sorprendere positivamente la conduttrice è stata soprattutto la velocità con cui si sono accese le dinamiche tra i naufraghi: già dopo appena due o tre giorni di registrazione, le antipatie, le alleanze e i confronti tra i concorrenti sembravano quelli di chi convive sull'isola da sei mesi. Peri concorrenti dalla poltrona di opinionista, questa edizione segna il suo debutto assoluto al timone di un reality. Lei stessa ha ammesso di aver avuto inizialmente più di un dubbio, arrivando a confidare al proprio agente di non sentirsi all'altezza del ruolo.

Superato l'impatto iniziale, però, la giornalista ha raccontato di aver trovato la propria cifra stilistica, mescolando registri più istituzionali a battute, rimproveri e complimenti. Restando fedeli alle sue stesse parole pubblicate qualche tempo fa su Instagram – secondo cui questa edizione sarebbe talmente riuscita da non aver ancora trovato una data all'altezza – non resta che attendere le decisioni ufficiali di Cologno Monzese per scoprire quando il pubblico potrà finalmente giudicare il risultato.