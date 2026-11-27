Isola dei Famosi bloccata per Natale? La replica ironica di Selvaggia Lucarelli accende i retroscena
L'Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli rischia lo stop a Natale dopo la frenata dei vertici Mediaset: la risposta ironica della conduttrice su X.
Il futuro televisivo della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si tinge di giallo, ma Selvaggia Lucarelli sceglie la carta dell’ironia per spegnere sul nascere le polemiche. Nelle ultime ore si sono rincorse con insistenza le indiscrezioni su un presunto stop della messa in onda del reality show durante le festività natalizie, una frenata improvvisa che starebbe ridisegnando i palinsesti Mediaset. A fronte del tam-tam mediatico, la neo-conduttrice ha deciso di rompere il silenzio su X, rispondendo con una battuta tagliente a un utente che la stuzzicava proprio sulla mancata pubblicazione di aggiornamenti nella sua celebre newsletter riguardo alle sorti del programma.
Ciò che appare ormai quasi certo è che la partenza prevista per dicembre sia sfumata: dopo le voci di un debutto fissato per il 4 dicembre e un successivo slittamento al 21 del mese, la finestra natalizia sembra tramontata, lasciando aperta la porta a un eventuale rinvio a gennaio. La reazione laconica e divertita della giornalista lascia però intuire che la partita non sia affatto chiusa: "Quando la vedrete? Abbiate fede. L’Isola dei Famosi che condurrò è talmente bella che non si è ancora trovata una data all’altezza. A breve saprete."
Nelle ultime settimane, del resto, Lucarelli non ha mai nascosto il proprio entusiasmo per questa inedita avventura professionale. Ospite al Festival dello Spettacolo di Milano, aveva descritto il cast da lei selezionato come "stellare", assicurando che il pubblico avrebbe visto il programma molto presto.
Superato l'impatto iniziale, però, la giornalista ha raccontato di aver trovato la propria cifra stilistica, mescolando registri più istituzionali a battute, rimproveri e complimenti. Restando fedeli alle sue stesse parole pubblicate qualche tempo fa su Instagram – secondo cui questa edizione sarebbe talmente riuscita da non aver ancora trovato una data all'altezza – non resta che attendere le decisioni ufficiali di Cologno Monzese per scoprire quando il pubblico potrà finalmente giudicare il risultato.